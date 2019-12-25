iPhone XR الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم

يعد جهاز iPhone XR من شركة آبل الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الربع الثالث من عام 2019، مما يعني أنه كان الأكثر مبيعًا كل ثلاثة أشهر حتى الآن هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint.

وكان إطلاق الهاتف في منتصف الربع الرابع من عام 2018 يعني أنه لن يتصدر قوائم ذلك الربع، لكنه فعل ذلك منذ ذلك الحين، متجاوزًا بشكل مريح نموذج iPhone 11 الأساسي، وقالت الشركة: إن iPhone 11 تمكن من الحصول على المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به.

ووفقًا لشركة Counterpoint، كان iPhone XR هو الطراز الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2019، حيث حصل على 3 في المئة من حصة السوق، بينما استحوذ iPhone 11 على 1.6 في المئة من مبيعات آيفون العالمية.

وباستثناء ربع الإطلاق في شهر سبتمبر 2018، كان iPhone XR هو الطراز الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في كل ربع عام منذ الربع الأخير من عام 2018.

وساهم الهاتف وحده بأكثر من ربع إجمالي مبيعات شركة آبل خلال الربع، مما جعله الطراز الأكثر مبيعًا للشركة المصنعة لهواتف آيفون في جميع المناطق، وعدلت آبل سعر جهاز iPhone XR في الصين والعديد من الأسواق الأخرى، الأمر الذي ساعد في الحفاظ على قوة الطلب خلال الربع.

وظهر هاتف iPhone 11 لأول مرة ضمن قائمة أفضل 10 هواتف مبيعًا في الربع الثالث خلال ربع الإطلاق، بينما لم يكن هاتف iPhone 11 Pro الأغلى ثمنًا موجودًا ضمن القائمة، والتي تضم جهازي آيفون و 3 أجهزة من سامسونج من فئة A-Series و 3 أجهزة من شركة أوبو Oppo الصينية وهاتف واحد لكل من شاومي وهواوي.

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وفي حين أن هذه البيانات المتعلقة بهاتف iPhone XR قد تكون مفاجأة بعض الشيء، إلا أنها تسلط الضوء على ديناميات التحول في سوق الهواتف الذكية، إذ من الواضح أن معظم المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل، لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز رائد مثل iPhone 11 Pro، ومع وضع ذلك في الاعتبار، فلا عجب أن آبل تخطط لتقديم طراز آيفون أقل تكلفة خلال عام 2020.