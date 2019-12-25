ByteDance تنفي أي نية لبيع TikTok

نفت شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية اليوم الثلاثاء أن يكون لديها نية لبيع تطبيقها الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok، وذلك بعد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية يوم الاثنين ذكرت فيه أن الشركة تريد بيع التطبيق لتفادي اتهامات تهديد الأمن القومي الأمريكي.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس تطبيق (تيك توك) – (ألكس جو) – قوله: “من وقت لآخر، قد تقرأ أخبارًا غير صحيحة في وسائل الإعلام. اليوم هناك تقرير غير دقيق يزعم أن ByteDance قد فكرت في بيع تطبيق (تيك توك) جزئيًا أو كليًا”. وأضاف جو: “لقد أعلناها صراحةً قائلين إن ذلك غير صحيح، لكنهم قرروا نشره على أي حال. أريد أن أؤكد لكم أننا لم نجر مناقشات مع المشترين المحتملين لتيك توك، ولا نعتزم فعل ذلك”.

ورفضت متحدثة باسم ByteDance التعليق على المذكرة الداخلية لكنها أكدت أنه “لم تكن هناك مناقشات بشأن أي بيع جزئي أو كامل لتطبيق (تيك توك)”. وأضافت: “هذه الشائعات لا قيمة لها على الإطلاق”.

وتسعى شركة ByteDance إلى حماية تطبيق (تيك توك) – الذي يحظى بشعبية عارمة في أوساط المراهقين، خاصةً في الولايات المتحدة – من عملياتها الصينية بهدف طمأنة المسؤولين في الولايات المتحدة بأن البيانات الشخصية التي يحتفظ بها التطبيق تُخزَّن بصورة آمنة في الولايات المتحدة، ولن تخترقها السلطات الصينية.

وتدرس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تستعرض الصفقات التي قام بها المستحوذون الأجانب بحثًا عن مخاطر محتملة للأمن القومي، شراء شركة ByteDance لتطبيق (تيك توك) بقيمة مليار دولار في عام 2017، وهي الصفقة التي وضعت أسس النمو السريع للتطبيق.