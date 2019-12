هل يحتوي هاتف جالاكسي فولد التالي على شاشة زجاجية؟

كشفت تسريبات جديدة عن بعض الأخبار المثيرة للاهتمام المتعلقة بجهاز سامسونج القابل للطي الثاني المسمى حاليًا جالاكسي فولد Galaxy Fold 2، وهو الجهاز الذي يفتح ويغلق حول المحور الأفقي مثل Motorola razr، حيث أوضح المسرب الشهير Ice universe أن الجهاز سيتضمن بالفعل غطاءًا زجاجيًا رقيقًا للغاية بدلًا من الشاشات البلاستيكية التي تم استخدامها في الهواتف الأخرى القابلة للطي.

ونتيجة لذلك، ستبدو الشاشة على Galaxy Fold 2 ذات مظهر سلس وأكثر جمالًا وأناقة، حيث غالبًا ما تبدو الشاشات البلاستيكية ضمن الأجهزة القابلة للطي قابلة للتموج عند رؤيتها من الزاوية، وتكتسب الشاشة المزيد من التجاعيد مع مرور الوقت.

وبحسب ما ورد في الشهر الماضي فإن شركة سامسونج قد وافقت على عقد حصري طويل الأجل مع شركة DoInsys لتصنيع ألواح زجاج فائقة الرقة، كما ظهرت سابقًا عدة صور يعتقد أنها خاصة بالجيل التالي من هاتف جالاكسي فولد ذو التصميم الصدفي.

وكشفت المعلومات في وقت سابق من هذا الشهر أن سامسونج قد تقدمت بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO من أجل الحصول على حقوق ثلاث علامات تجارية تريد الشركة الكورية الجنوبية حمايتها، وهي Samsung Ultra Thin Glass و Samsung UTG و UTG، وقد أشاعت المصادر أن هذه ستكون المادة المستخدمة في Galaxy Fold 2.

ومن المعروف أن المصنعين يضخون الأموال في هذه التكنولوجيا، حيث يعتبر الزجاج القابل للطي خطوة مهمة في الحصول على الهواتف القابلة للطي بكميات كبيرة في السوق، وهي أكثر مرونة من البوليمرات البلاستيكية المستخدمة حاليًا، مما يساعد الأجهزة على التغلب على مشكلات الجودة المعروفة، كما أن الزجاج القابل للطي أفضل من ناحية الاستخدام وتلبية توقعات العملاء.

ويمكن القول: إن الهواتف الذكية القابلة للطي هي أكثر تقنيات الهواتف المحمولة ابتكارًا في عام 2019، وبالرغم من عيوبها العديدة، إلا أن جهاز جالاكسي فولد لا يزال يباع بعدد كبير من الوحدات، حتى أن هاتف هواوي القابل للطي Mate X قد حقق نجاحًا جيدًا في الصين، وكانت المشكلة الوحيدة مع كل من هذه الأجهزة سعرها الباهظ

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019