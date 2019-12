حصاد 2019.. أبرز ما قدمته واتساب للمستخدمين خلال العام

يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى نحو 1.6 مليار، ووصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 65 مليار رسالة يوميًا، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع Statista.

تستمر شركة واتساب في إضافة الكثير من الميزات الجديدة إلى تطبيقها على نظامي التشغيل (أندرويد) Android، و(آي أو إس) iOS من أجل تحسين تجربة المستخدمين؛ فعلى مدار عام 2019 كان هناك الكثير من الميزات الجديدة وأبرزها: دعم قفل وفتح التطبيق ببصمة الأصبع أو التعرف على الوجه، وضع (الصورة في صورة) PiP، و(الوضع الداكن) Dark Mode، والقدرة على إخفاء الحالات، وغير ذلك الكثير.

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته شركة واتساب للمستخدمين على مدار عام 2019:

بدأت شركة واتساب عام 2019 بمحاربة التضليل والإشاعات التي تنتشر على تطبيقها، وذلك بجعل الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم 5 أشخاص فقط، بعد أن كان بإمكان مستخدمي واتساب في السابق إعادة توجيه الرسائل إلى 20 فردًا أو مجموعة.

أطلقت واتساب يوم 4 فبراير تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام التشغيل (آي أو إس) iOS يدعم إمكانية قفل وفتح التطبيق باستخدام (بصمة الأصبع) Touch ID، أو التعرف على الوجه Face ID، وذلك بحسب التقنية التي يدعمها هاتف آيفون الذي تستخدمه.

وذكرت الشركة أن هذه الميزة ستكون متاحة على هاتف iPhone 5s أو أي إصدار أحدث، وعلى نظام التشغيل iOS 9 أو أي إصدار أحدث.

أعلنت واتساب يوم 13 مارس حظر كل من يستخدم تطبيقًا غير تطبيقها الرسمي، وذلك في مسعى إلى دفع المستخدمين إلى تجنب استخدام التطبيقات الخارجية غير المدعومة.

حيث وأوضحت الشركة في صفحة الأسئلة والأجوبة على موقعها: “أنه في حالة تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك (محظور مؤقتًا)، فهذا يعني أنك على الأرجح تستخدم إصدارًا غير مدعوم من واتساب بدلاً من تطبيق واتساب الرسمي، وأنه يجب عليك تنزيل التطبيق الرسمي لمتابعة استخدام واتساب”.

وأضافت الشركة أن التطبيقات غير المدعومة، مثل: “واتساب بلس” WhatsApp Plus، و(جي بي واتساب) GB WhatsApp هي إصدارات معدلة من واتساب. ويتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية بواسطة جهات خارجية تنتهك شروط الخدمة الخاصة بواتساب، ولا يمكن التحقق من صحة ممارسات الأمان الخاصة بها.

أطلقت واتساب يوم 3 أبريل إعدادًا جديدًا للخصوصية في مجموعات WhatsApp؛ ليساعد المستخدم في تحديد من يمكنه إضافته إلى المجموعات. لتحل بذلك واحدة من أسوأ مشكلاتها والتي عانى منها المستخدمون لسنوات، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون الحصول على موافقتهم، ثم الاضطرار إلى مغادرتها.

إذا قمت بتفعيل الإعداد الجديد؛ سيُطلب من المسؤول الذي يريد إضافتك إلى مجموعة إرسال دعوة خاصة من خلال دردشة فردية، ما يتيح لك اختيار الانضمام إلى المجموعة، وسيكون لديك ثلاثة أيام لقبول الدعوة قبل انتهاء صلاحيتها.

طرحت واتساب يوم 4 أبريل تطبيقها (واتساب للأعمال) WhatsApp Business لمستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس) في جميع أنحاء العالم. ويستهدف هذا التطبيق الشركات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة سريعة وفعالة للتواصل مع عملائها.

وعلى عكس تطبيق واتساب العادي، فإن هذا الإصدار يتيح لأصحاب الأعمال والشركات إعداد ملف تعريف تجاري لمشاركة تفاصيل مثل: البريد الإلكتروني، وعنوان المتجر، وموقع الويب

أعلنت شركة واتساب يوم 3 أغسطس عن طرح تسمية (رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر) في تطبيقها على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، وذلك بهدف السماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانت الرسالة التي تلقوها قد تمت إعادة توجيهها أكثر من خمس مرات، لتجنب انتشار الشائعات والأخبار الوهمية على التطبيق.

وقالت الشركة في صفحة الأسئلة الشائعة: “للحفاظ على الخصوصية داخل واتساب، فإننا نحد من كيفية إعادة توجيه الرسالة، إذ يمكنك عند إعادة توجيه رسالة اختيار مشاركتها مع ما يصل إلى خمس محادثات في وقت واحد. وعند إعادة توجيه رسالة من مستخدم إلى مستخدم آخر أكثر من خمس مرات، سيتم الإشارة إلى ذلك برمز سهم مزدوج”.

أطلقت واتساب يوم 22 سبتمبر ميزة جديدة تحمل اسم (شارك إلى قصة فيسبوك) Share to Facebook Story؛ وهي تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات الحالة على فيسبوك، وذلك بعد أشهر من الاختبار.

أطلقت واتساب يوم 28 أكتوبر تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام التشغيل iOS ويتضمن هذا الإصدار المحدث تغييرين رئيسيين هما:

أطلقت واتساب يوم 31 أكتوبر ميزة قفل وفتح التطبيق باستخدام (بصمة الأصبع) Touch ID على نظام التشغيل أندرويد، لتوفير طبقة إضافية من الأمان لمستخدمي التطبيق وذلك بعد نحو ما يصل إلى 8 أشهر من إطلاق هذه الميزة لمستخدمي نظام (آي أو إس).

أطلقت واتساب يوم 6 نوفمبر خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين منع جهات اتصال محددة من إضافتهم إلى المجموعات، وذلك لتحسين الميزة الخاصة بالمجموعات التي أطلقتها يوم 3 أبريل.

كانت الميزة الأصلية تقتصر على السماح للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات من خلال ثلاث خيارات هي الجميع، وجهات الاتصال، ولا أحد، ولكن الشركة الشركة استبدلت خيار (لا أحد) بخيار (جهات الاتصال باستثناء …) My Contact except.

أطلقت واتساب يوم 7 نوفمبر ميزة جديدة إلى النسخة الخاصة بالأعمال التجارية من تطبيقها WhatsApp Business تُسمى (Catalogs) بهدف تسهيل تعرف العملاء على المنتجات، وتمكين أصحاب المؤسسات التجارية من الترويج لمنتجاتهم.

وتمتاز ميزة (Catalogs) بأنها تتيح لأصحاب الأعمال التجارية إضافة المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك: السعر، والوصف، ورمز المنتج.

أطلقت واتساب يوم 13 نوفمبر نسخة تجريبية من تطبيقها تحمل رقم 2.19.328 لنظام التشغيل أندرويد، والتي تضم تغييرًا في شكل أيقونة الكاميرا حيث أصبحت تشبه شعار إنستاجرام، بالإضافة إلى إصلاح خلل كان يؤدي إلى تعطل التطبيق أثناء الاستماع إلى الرسائل الصوتية.

أطلقت واتساب يوم 26 نوفمبر تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام (آي أو إس) يضم عددًا من الميزات، بما في ذلك: ميزة انتظار المكالمات، وتصميم جديد لشاشة الدردشة على نحو يُسهل قراءة الرسائل، بالإضافة إلى أنه مع وضع VoiceOver أصبح بإمكان المستخدمين المكفوفين الآن إرسال رسالة مباشرةً من لوحة مفاتيح لغة (برايل) Braille.

كما أطلقت الشركة يوم ديسمبر تحديثًا لتطبيقها على نظام التشغيل أندرويد يضم ميزة انتظار المكالمات.

الجدير بالذكر أن شركة واتساب قد واجهت العديد من المشاكل على مدار عام 2019 ومن أبرزها ما يلي:

أكدت واتساب يوم 21 فبراير وجود خلل في تطبيقها على هواتف آيفون يسمح للمستخدمين بتجاوز أدوات التحكم في الخصوصية الجديدة، ويتعلق هذا الخلل بطريقة تنفيذ المصادقة البيومترية، ما يسمح لأي شخص بالوصول إلى واتساب دون المرور عبر بصمة الإصبع Touch ID أو التعرف على الوجه Face ID.

توقف تطبيق واتساب يوم 13 مارس عن العمل – بالإضافة إلى كافة التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك – وقد استمر هذا التوقف نحو 12 ساعة، وفي اليوم التالي اعتذرت شركة فيسبوك للمستخدمين عن أطول فترة توقف لتطبيقاتها على الإطلاق، إذ أدى خطأ تقني إلى جعل العديد من المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستاجرام ومسنجر لمدة 12 ساعة على الأقل في معظم مناطق العالم.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

— Facebook (@Facebook) March 14, 2019