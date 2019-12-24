CES 2020 يعد بعرض تكنولوجيا الهواتف المحمولة المستقبلية

تستعد مدينة لاس فيجاس الأمريكية بتاريخ 7 يناير لاستضافة النسخة الجديدة من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، وهو أكبر حدث تقني سنوي في العالم، ومن المقرر تقديم لمحة عن الهواتف الذكية المستقبلية، والتي ستظهر لأول مرة في المعرض.

وعادةً ما يكون معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES عبارة عن منصة لعرض الجيل التالي من أجهزة التلفاز والثلاجات والغسالات، لكن ستشهد النسخة الجديدة ظهور عدد من الهواتف الذكية ضمن دائرة الضوء، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن كوريا هيرالد The Korea Herald.

وتم تسجيل حوالي 400 شركة تقنية كورية وشركات ناشئة ومعاهد أبحاث للانضمام إلى المعرض بقيادة شركة سامسونج للإلكترونيات وشركة إل جي إلكترونيكس، مما يمثل أكبر حضور على الإطلاق للشركات الكورية التي تفتخر بقدراتها التكنولوجية.

ووفقًا لجمعية المستهلك التكنولوجية، الجهة المنظمة لمعرض CES 2020، فإنه من المقرر أن تظهر شركة أبل الأمريكية لأول مرة في المعرض منذ أكثر من عقدين، وبالرغم من أن منافسة سامسونج في الولايات المتحدة لن تمتلك كشكًا لعرض منتجاتها أو خدماتها، إلا أن كبير مسؤولي الخصوصية في آبل سيرأس اجتماعًا حول قضايا أمن المستهلك.

وستشارك جين هوفارث Jane Hovarth، كبيرة مسؤولي الخصوصية العالمية في شركة آبل، في مناقشة الأمان، التي سيحضرها مسؤولون تنفيذيون من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل فيسبوك، ويمثل هذا أول ظهور رسمي لشركة آبل في معرض CES منذ عام 1992، مما يشير إلى أنها تتحرك في اتجاه إعطاء الأولوية للأمن قبل أي شيء آخر.

ومن المرجح أن يهيمن بعض صانعي الهواتف الذكية الأقل شهرة من الصين على قطاع الجوال في المعرض، حيث أعلنت شركة ون بلس OnePlus الصينية أنها ستكشف عن ما تسميه Concept One، وهو الهاتف الذكي المستقبلي البديل، في هذا الحدث.

ويعتقد مراقبو السوق أن Concept One سيكون هاتفًا ذكيًا آخرًا قابلًا للطي، مثل جالاكسي فولد Galaxy Fold من سامسونج و Motorola Razr من موتورولا و Mate X من هواوي، لكن الشركة الصينية لم تكشف عن أي تفاصيل حول النموذج الجديد.

ويتوقع أن تعرض موتورولا هاتفها القابل للطي Motorola Razr ذو التصميم الصدفي، والذي يطوى رأسيًا، في معرض CES 2020 الشهر المقبل قبل إطلاقه في 9 يناير في السوق الأمريكية، إلا أنه من غير المرجح أن تعرض سامسونج تصميمها الثاني للهاتف القابل للطي، والذي يتميز باعتماده للأسلوب الصدفي.

وأفاد التقرير أن شركة سامسونج قد تعلن عن الجهاز القابل للطي في شهر فبراير، إلى جانب سلسلة Galaxy S11 الرائدة، في حدث منفصل، مما يسمح لها بعرض تشكيلة جديدة من هواتف Galaxy من الفئة المتوسطة والمتجهة إلى الأسواق الناشئة في معرض CES 2020.

وتشير جميع الدلائل إلى إمكانية إطلاق سامسونج لهاتفي Galaxy S10 Lite و Galaxy Note10 Lite خلال فعاليات CES 2020، وذلك لمنافسة كل من Apple XR و iPhone 11 من شركة آبل، ومن المتوقع إطلاق تشكيلة Lite مبدئيًا في الهند في شهر يناير.