يوتيوب تختبر ميزة جديدة للاشتراك بالقنوات الظاهرة في مقطع فيديو

تعتزم خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب إضافة قسم جديد إلى مقاطع الفيديو يتيح للمستخدمين تضمين معلومات عن الأشخاص والقنوات التي تظهر في الفيديو مباشرةً دون الحاجة إلى كتابتها في قسم الوصف.

وكشفت جوجل عن الميزة الجديدة في تطبيق يوتيوب الخاص بنظام التشغيل أندرويد التابع لها. وهي تهدف إلى تمكين المستخدمين من العثور والاشتراك بالقنوات التي تُرى في مقطع الفيديو الذي شاهدوه.

وسوف تعمل هذه الميزة تلقائيًا دون تدخل من منشئي الفيديو. وتقول يوتيوب إنها سوف تستخدم مجموعة من الإشارات لإضافة منشئي المحتوى إلى القسم الجديد مع الروابط وخيار الاشتراك بقنواتهم.

وأوضحت يوتيوب أنها بدأت اختبار الميزة مع مجموعة متنوعة من أكثر منشئي المحتوى بحثًا عبر مختلف الفئات على المنصة، ولن تتمكن إلا نسبة صغيرة من مشاهدي تطبيق يوتيوب على أندرويد من رؤية الميزة الجديدة.

ويُؤمل أن تسهم الميزة الجديدة في حال إطلاقها للجميع في تنظيف قسم الوصف الخاص بمقاطع الفيديو، حيث تضطر بعض القنوات إلى مشاركة عشرات الروابط لقنوات أخرى تتعاون معها على إنشاء الفيديو.