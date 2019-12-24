هواوي تهدف لطرح بدائل تطبيقات جوجل بحلول نهاية العام

يشير تقرير جديد صادر عن صحيفة الإيكونوميك تايمز Economic Times إلى أن شركة هواوي تعمل بشكل مكثف مع المطورين الهنود لإنشاء بدائلها الخاصة من تطبيقات جوجل الأكثر شعبية، حيث أثر الحظر المفروض على هواوي بشدة على إستراتيجية الشركة وحركاتها، وذلك عبر منع أجهزتها الجديدة من تثبيت تطبيقات جوجل، لكن الشركة الصينية لا تظهر أي علامات على الضعف.

وقال تشارلز بينج Charles Peng، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي وهونر في الهند لصحيفة الإيكونوميك تايمز: إن العلامة التجارية هونر Honori التابعة لشركة هواوي تجري محادثات مع 150 من أفضل التطبيقات في الهند لضمان وجودها ضمن معرض تطبيقات هواوي (البديل لمتجر جوجل بلاي).

وأضاف “لدينا خدمات هواوي المحمولة HMS الخاصة بنا ونحاول بناء نظام بيئي متنقل، وستكون معظم التطبيقات الرئيسية مثل الملاحة والدفع والألعاب والرسائل جاهزة بحلول نهاية شهر ديسمبر الحالي، ونتجه إلى إنشاء نموذج عمل شامل مع المطورين وموفري المحتوى والخدمات، وسنقدم قيمة مجزية لهم”.

ويعد النظام الإيكولوجي لتطبيقات جوجل واسعًا للغاية، وتريد الشركة الصينية إنشاء بدائل لأجهزتها من أجل تلبية احتياجات عملاء هواتفها الذكية، بما في ذلك ألعاب Google Play وخرائط جوجل وجيميل و Google Pay ويوتيوب ومتجر جوجل بلاي، وكلها تطبيقات يستخدمها الكثير من الناس وترغب هواوي في إيجاد بدائل لها بسبب الحظر.

وأكد تشارلز بينج أن هاتف هونر Honor التالي سيأتي بالفعل مع خدمات جوجل، وقال: لن يرى المستهلكون فرقًا بين GMS و HMS، ونحن نركز على كيفية العمل مع المطورين لتقديم تجربة جيدة للعملاء، حيث تدعم خدمات هواوي المحمولة HMS الهواتف الذكية التي لا تستطيع الوصول إلى خدمات جوجل المحمولة GMS.

وأضاف بينج “تسمح الشراكة معنا للمطورين الهنود بالحصول على حصة جيدة في السوق لأنهم يحصلون على فرصة لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا العالمية، وفي حال عملوا معنا عن كثب، فإن تكلفة الحصول على عملاء جدد تنخفض، إذ تعد هواوي من بين أكبر ثلاث شركات لتصنيع الهواتف بحصة سوقية ضخمة”.

وتقدم الشركة الصينية حوافز كبيرة للمطورين الهنود لدمج تطبيقاتهم مع HMS بفضل صندوقها العالمي الذي تبلغ قيمته مليار دولار والمخصص لجهودها لتطوير بديل GMS الخاص بها، ولديها حاليًا حوالي مليون مطور مسجل عالميًا ضمن HMS، مع تقديمها حافزًا ماديًا يصل إلى 17 ألف دولار مقابل دمج التطبيقات مع HMS.