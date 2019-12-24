هواوي تؤكد.. Huawei P40 لن يحتوي بطارية جرافين

سبب الحساب الرسمي الخاص بشركة هواوي في فرنسا على موقع تويتر بعض الإثارة بعد أن نشر تغريدة زعم فيها أن هاتف (هواوي بي40) Huawei P40 المرتقب سيكون أول هاتف مزود ببطارية من الجرافين.

وبعد أن شككت كثير من المتابعين بإمكانية تحقيق هذه الميزة في ظل الوضع الحالي للتقنية، اضطر حساب هواوي في فرنسا إلى إزالة التغريدة، الأمر الذي سبب بعض الارتباك، ليعود الحساب مرة أخرى ليؤكد أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إشاعة، وأن الهاتف لن يحتوي بطارية من الجرافين.

وفي وقت تستخدم معظم الهواتف الذكية بطاريات الليثيوم-أيون، فإن الجيل القادم من تقنية البطاريات سيكون بطاريات الجرافين التي تسمح بسعات أكبر في مساحة أصغر مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون، وستكون قادرة على إعادة الشحن بسرعة مذهلة. فعلى سبيل المثال، زعم حساب Huawei France أنه سيكون بالإمكان بطارية (هواوي بي40) البالغة سعتها 5,000 ميلي أمبير/ساعة خلال 45 فقط.

وبعد التغريدة الأولى من حساب Huawei France، خرج عدد من المستخدمين، بما في ذلك صاحب التسريبات الشهير Ice Universe، ليؤكد استحالة الأمر في الوقت الحالي، وقال الأخير أن التقنية اللازمة لإنشاء بطارية جرافين في هاتف “مستحيلة في الوقت الراهن”.

يُشار إلى أن شركة هواوي كانت قد كشفت رسميًا في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري أنها تعتزم الإعلان عن هاتفها الذكي الرائد المقبل في العاصمة الفرنسية باريس أواخر شهر آذار/مارس القادم.

وقالت عملاقة التقنية الصينية على لسان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية (ريتشارد يو): إن الهاتف سوف يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة، فإن الجهاز سوف يأتي بدون خدمات أو تطبيقات جوجل، ومع ذلك، فإنه سيأتي مع خدمات هواوي Huawei Mobile Services.

ووعد (يو) بأن الهاتف سيأتي بتصميم لم يسبق له مثيل، بالإضافة إلى مزايا متقدمة في جودة التصوير، وأداء المعالج، وعمر البطارية. ويُتوقع أن يحتوي الهاتفان المرتقبان: (هواوي بي40) Huawei P40، و(بي40 برو) P40 Pro معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G التابع لهواوي، وليس معالج (كيرين 1020) Kirin 1020، الذي يُقال: إنه سيقدم أداءً أفضل بنحو 50% مقارنة بمعالج (كيرين 990)، ويُتوقع أن يكون هاتف (ميت 40) Mate 40 أول جهاز يأتي معه.