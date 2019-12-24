مفاجآت يومية من آبل على آب ستور من 24 إلى 29 ديسمبر الجاري

مفاجآت يومية من آبل على آب ستور من 24 إلى 29 ديسمبر الجاري

أعلنت شركة آبل عن عرض جديد تقدم معه مفاجأة يومية خلال المدة من 24 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك على متجر التطبيقات (آب ستور) App Store.

ومع أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل المفاجآت المنتظرة، إلا أنه من المتوقع أن تشمل بعض التطبيقات والألعاب المدفوعة.

وقالت آبل: “هل رأيت الأشياء الجيدة لليوم؟ ابحث عن هدايا مفتوحة في تبويبات اليوم، والألعاب، والتطبيقات على متجر (آب ستور)”. وأضافت: “من 24 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر، ستجد مفاجأة جديدة كل يوم على متجر آب ستور. ارجع يوميًا لاكتشاف ما الهدية التي في انتظارك”.

يُشار إلى أن هذا العرض شبيه بعرض 12 Days of Christmas، حيث وفرت آبل تطبيقات، وأغانٍ، وكتبًا مجانًا خلال مدة 12 يومًا قبل “عيد الميلاد”. وكانت الشركة قد ألغت هذه الحملة في عام 2014.