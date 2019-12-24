مدير ون بلس يكشف عن سبب خلو OxygenOS من الإعلانات

تعد واجهة المستخدم المخصصة (أوكسجين أو إس) OxygenOS التابعة لشركة (ون بلس) OnePlus من بين الأفضل في السوق نظرًا لكونها لا تعرض إعلانات للمستخدمين.

والآن كشف الرئيس التنفيذي للشركة الصينية (بيتي لاو) أن الشركة قررت ذلك بناءً على تجربة المستخدمين. وعند سؤاله في مقابلة عن سبب عدم وجود إعلانات في OxygenOS، قال (لاو): “إن لم تأتِ إضافة بأي شيء جديد إلى تجربة المستخدم، فلن تضيفها الشركة إلى الجهاز”. ومع أن عرض الإعلانات يدر على الشركات أموالًا إضافية، إلا أن (لاو) يعتقد أنه إن كان المنتج مصنوعًا جيدًا، فسوف يحقق ربحًا بنفسه.

وأضاف (لاو): “ليس لدي إعلانات، ولكن يمكنني كسب المال من خلال بيع أجهزتي بسعر أعلى قليلاً”. وتطرق (لاو) إلى السبب وراء زيادة أسعار هواتف (ون بلس)، قائلًا: إن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق عروض قيمة مقابل المال بدلًا من الأجهزة الرخيصة.

وكشف (لاو) أن (ون بلس) تعتزم طرح جهاز التلفاز الذكي (ون بلس تي في) OnePlus TV خارج الهند اعتبارًا من العام المقبل. وستكون البداية من الصين، على أن يتوفر أيضًا في أوروبا، وأمريكا الشمالية.

يُشار إلى أن (ون بلس) تعتزم مطلع عام 2020 المقبل إطلاق هواتف (ون بلس 8) الجديدة، التي تشم 3 طُرز: (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، و(ون بلس 8 لايت). ويُتوقع أن تأتي هذه الهواتف مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة، ومعالج (سنابدراجون 865)، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة بمعدل تحديث قدره 120 هرتز.