صفقة اليوم.. احترف تصميم وتطوير الويب مع 23 مشروعًا عمليًا

الحزمة الشاملة لاحتراف تصميم وتطوير الويب The Ultimate Web Designer & Developer Course: Build 23 Projects

عدد الدروس: 211.

المدة: 26 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التصميم وكيفية تصميم واجهة المستخدم، ثم التدرب على مهارات البرمجة وتطوير الويب من خلال تعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (جافا سكربت) Javascript وCSS3، وjQuery، وMySQL، وHTML، وCSS، وPHP، وإطار Bootstrap. بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 23 مشروعًا عمليًا.

تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول تطوير مهارات تصميم الويب باستخدام فوتوشوب، حيث تحتوي على 3 مشاريع عملية يمكنك من خلالها تعلم مهارات تصميم تجربة المستخدم UX Design، وتصميم مواقع الويب. ودورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير مواقع ووردبريس. بالإضافة إلى نصائح قيمة وإرشادات لمساعدتك على بدء حياتك المهنية في هذا المجال.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 299 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 13.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

من المتوقع أن ينمو معدل توظيف مطوري الويب بنسبة 13% في الفترة من 2018 إلى 2028، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط ​​لجميع المهن وفقًا لإحصائيات مكتب العمل Bureau of Labor، ولكن زيادة الطلب والخبرة فقط لا يكفيان للوصول إلى الوظائف والرواتب المرغوب فيها، حيث إن الشهادات تعتبر إحدى المتطلبات الضرورية لصعود السلم الوظيفي.

إذا كنت ترغب في احتراف مجال تصميم وتطوير مواقع الويب، واستغلال الطلب المتزايد على وظائفه، فيمكنك التسجيل في هذه الحزمة التدريبية ( The Ultimate 2020 Web Designer & Developer Bundle) والتي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 26 ساعة تدريبية لتعلم أكثر من لغة برمجة وتنفيذ 23 مشروعًا عمليًا مع خصم يصل إلى 95%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 211 درسًا، وأكثر من 26 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على احتراف تطوير وتصميم مواقع الويب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 299 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 13.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التصميم، وكيفية تصميم واجهة المستخدم، ثم التدرب على مهارات البرمجة وتطوير الويب من خلال تعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (جافا سكربت) Javascript وCSS3، وjQuery، وMySQL، وHTML، وCSS، وPHP، وإطار Bootstrap. بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 23 مشروعًا.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تطوير مهارات تصميم الويب باستخدام فوتوشوب، حيث تحتوي على 3 مشاريع عملية يمكنك من خلالها تعلم مهارات تصميم تجربة المستخدم UX Design، وتصميم مواقع الويب. ودورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير مواقع ووردبريس. بالإضافة إلى نصائح قيمة وإرشادات في العالم الحقيقي لمساعدتك على بدء حياتك المهنية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

الحصول على الصفقة: من هنا.