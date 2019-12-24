سامسونج تشوق لنظام الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا

تطور شركة سامسونج نظام ذكاء اصطناعي جديد قد يصبح أفضل صديق لك ويجعلك تتساءل أي واحد منكم حقيقي، ويأتي هذا المشروع، الذي يطلق عليه اسم Neon، من Samsung STAR Labs، أو مختبرات سامسونج للتكنولوجيا والبحث المتقدم، وهي مختبرات تجريبية تابعة لشركة صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، يرأسها براناف ميستري Pranav Mistry.

وأصبح المشروع متواجدًا على الإنترنت الآن عبر حساب على تويتر وإنستاجرام وفيسبوك، بالإضافة إلى موقع خاص به NEON.life، لكن الحسابات لا تعرض الكثير من المعلومات، وذلك بغض النظر عن وجود عدد من الصور ومقاطع الفيديو.

ويعمل قسم الأبحاث في سامسونج على الذكاء الاصطناعى، مع صفحة ويب تسلط الضوء على عمل الشركة المخصص لتأمين أحدث تقنيات وأنظمة ومنصات الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنسان مع القدرة على التحدث والتعرف والتفكير، وذلك في سبيل توفير تجارب جديدة ذات قيمة للعملاء معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وبالرغم من كون المعلومات شحيحة حول Neon، إلا أنه قد يشكل تطورًا طبيعيًا لمساعد سامسونج الصوتي الذكي بيكسبي Bixby، حيث يعد مساعدو الذكاء الاصطناعى جزءًا أساسيًا من البنية التحتية المحتملة لنظام التشغيل وواجهة المستخدم في عالم الجيل الخامس 5G، أو قد يكون Neon منتجًا مفاهيميًا يظهر عمق أبحاث الذكاء الاصطناعي من سامسونج.

وتعمل سامسونج بالفعل على الجيل التالي من المساعد الصوتي الذكي الذي يتجاوز الهاتف الذكي للتكامل مع الكائنات والأنظمة الذكية، بحيث يستفيد هذا المشروع من سرعة شبكة 5G والحوسبة السحابية لتقديم مجموعة من الخدمات الأكثر تكاملًا والأكثر كفاءة بالمقارنة مع ما هو موجود في الوقت الحالي.

يذكر أنه عندما تترسخ معدلات البيانات العالية وزمن التأخر المنخفض بسبب الجيل الخامس، فإن المعالجة المحلية على الأجهزة ستصبح أقل أهمية، وسيكون المستخدم محاطًا بأجهزة تستند إلى السحابة، والتي تقدم الكثير من الطلبات للخوادم، لكن العديد منها سيكون بدون شاشة أو بدون لوحة مفاتيح، مما يجعل واجهات الصوت تصبح الوسيلة الطبيعية للتعامل مع عالم 5G.