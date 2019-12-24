أجهزة محمولة

سامسونج تؤكد.. Galaxy Tab S6 5G قادم قريبًا

سامسونج تؤكد.. Galaxy Tab S6 5G قادم قريبًا
0

أكدت شركة سامسونج أن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب إس6) Galaxy Tab S6 قادمة قريبًا.

ونشرت عملاقة التقنية عرضًا جديدًا في كوريا الجنوبية يتضمن خصومات وهدايا مجانية لمن يشتري عددًا من منتجاتها، ومن تلك المنتجات Galaxy Tab S6 5G الذي كُتب على الموقع الإلكتروني الخاص بسامسونج في كوريا أنه قادم قريبًا.

سامسونج تؤكد.. Galaxy Tab S6 5G قادم قريبًا

وكان الحديث عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من (جالاكسي تاب إس6) قد بدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وظهر أنه يحمل الاسم الرمزي SM-T866N، وقد حصل الحاسوب على عدد من التراخيص، بما في ذلك ترخيص تقنية البلوتوث، وذلك تمهيدًا لإطلاقه.

وبالنظر إلى أن سامسونج استخدمت الصورة الخاصة بنسخة LTE من الحاسوب للترويج لنسخة 5G، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت النسخة الجديدة ستحافظ على المواصفات ذاتها التي توفرها نسخة LTE الحالية. كما أنه من غير المعلوم بعد الموعد الرسمي لإطلاق (جالاكسي تاب إس6 5جي)، ولكن قد يُعرض الحاسوب خلال مشاركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقرر مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

سامسونج تشوق لنظام الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا

سامسونج تتوقف عن إطلاق هواتف بإصدارات آندرويد قديمة

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
دراسات وتقارير

هواتف سامسونج تتفوق على آبل وهواوي في سرعات نقل البيانات

أجهزة محمولة

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 10 Lite

أجهزة محمولة

حصاد 2019.. أبرز ما قدمته سامسونج للمستخدمين خلال العام 

أجهزة محمولة

هل هذا Galaxy Fold التالي من سامسونج؟

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد