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روبوت آلي لتصنيع البيتزا للحاضرين في معرض CES 2020

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أعلنت شركة Picnic الواقع مقرها في سياتل، وهي شركة مبتكرة لتكنولوجيا إنتاج الأغذية وحلول الروبوتات كخدمة، عن اختيار نظامها الآلي لتجميع الأغذية من قبل Centerplate، الشركة الرائدة في ضيافة الأحداث الحية، لخدمة الحضور في الحدث التكنولوجي الأكبر في العالم، معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020.

ومن المفترض أن تستخدم شركة Centerplate روبوت Picnic الآلي لتصنيع البيتزا، والذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 بيتزا مخصصة بحجم 12 إنشًا في الساعة، في أرضية معرض CES 2020.

ويجمع روبوت Picnic بين جهاز قائم بذاته لإنتاج الأغذية والبرمجيات والسحابة وتكنولوجيا التعليم العميق من أجل إنتاج البيتزا بمعدل سريع، وبالنظر إلى أنه نموذجي، يمكن تعديل الروبوت بسهولة ليتناسب مع مجموعة من المواقع ويتطلب فقط الحد الأدنى من التدريب لتشغيله حيث إن الجهاز الذكي يقوم بمعظم العمل.

وقد علق ستيف بانغبورن Steve Pangburn، الرئيس التنفيذي لشركة Centerplate قائلًا: لقد أظهرت منصة Picnic للتجميع الآلي للأغذية القدرة على تحسين جودة وسرعة الخدمة لعملياتنا، وكانت تجربتنا الأولى مع Picnic إيجابية للغاية ومفيدة، ونتطلع إلى تقديم Picnic إلى CES 2020 في شهر يناير ومساعدتهم على توسيع نطاق التكنولوجيا بطريقة فعالة.

وبالرغم من أن روبوت Picnic يركز في CES 2020 على صنع البيتزا، إلا أن قدراته لا تقتصر على ذلك فقط، بحيث يمكن تعديله ببساطة لإنتاج الكعكة والتورتيا، وذلك وفقًا لرئيس مجلس إدارة Picnic، كلايتون وود Clayton Wood، والذي يهدف إلى جعل Picnic متواجدة في عدد متزايد من المواقع.

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يذكر أن شركة Picnic تهدف إلى تقديم حلول تصميم برمجية مخصصة للمساعدة في دمج إنتاج الروبوت للغذاء في الشركات القائمة، على أن تدفع تلك الشركات بعد ذلك رسمًا شهريًا لشركة Picnic في سبيل الحصول على جميع التحديثات البرمجية والصيانة.

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