تويتر تحظر ملفات PNG المتحركة لحماية المستخدمين

حظرت تويتر ملفات صور PNG المتحركة من منصتها بعد حدوث هجوم على حساب تويتر التابع لمؤسسة Epilepsy Foundation، والتي تكرس جهودها لرفاهية الأشخاص المصابين باضطرابات الصرع ونوبات الصرع، جرى من خلاله إرسال صور متحركة مماثلة قد تؤدي إلى نوبات صرع لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية للضوء.

واكتشف منصة التواصل الاجتماعي خللًا سمح للمستخدمين بتجاوز إعدادات الحماية من التشغيل التلقائي، والسماح بتضمين عدد من الصور المتحركة في تغريدة واحدة باستخدام تنسيق ملف APNG.

وقالت تويتر في تغريدة: نريد أن يتمتع الجميع بتجربة آمنة على المنصة، وبالرغم من أن ملفات APNGs كانت ممتعة، لكنها لا تحترم إعدادات التشغيل التلقائي، لذلك فإننا نزيل القدرة على إضافتها إلى التغريدات، وهذا من أجل سلامة الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحركة والصور الوامضة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الصرع.

وبحسب التوضيحات، فإن المنصة لن تحذف التغريدات الحالية المتضمنة صور APNG، لكنها لن تسمح بعد الآن بتحريك ملفات PNG، وسيظل المستخدم قادرًا على إضافة صور متحركة إلى تغريداته، لكنه يحتاج إلى استخدام صور GIF المتحركة.

وأوضحت تويتر أيضًا أن ملفات APNG لم تستخدم لاستهداف مؤسسة Epilepsy Foundation بشكل مباشر، لكن الخطأ كان يعني أنه كان من الممكن استخدام مثل هذه الملفات للقيام بذلك في المستقبل، وتريد المنصة تجنب احتمال قيام الناس بذلك.

ووقعت الهجمات على حساب تويتر التابع لمؤسسة Epilepsy Foundation في الشهر الماضي، وهو الشهر الوطني للتوعية بالصرع، حيث استخدم المتصيدون الوسوم الخاصة بالمؤسسة واسم حسابها من أجل نشر صور متحركة مع تأثيرات إضاءة قوية.

وليس من الواضح عدد الأشخاص الذين تأثروا بالهجوم، لكن المؤسسة قالت: إنها تتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون وقدمت شكاوى جنائية ضد عدد من الحسابات التي يعتقد أنها متورطة.

وكانت هيئة محلفين في تكساس قد وجدت في عام 2016 أنه يمكن اعتبار الصورة المتحركة سلاحًا فتاكًا، وذلك بعد أن أرسل رجل صورة GIF وامضة إلى الصحفي كورت إيتشنفالد Kurt Eichenwald، الذي يعاني من الصرع، حيث تسببت الصورة في إصابة كورت إيتشنفالد بالنوبة.

وقالت تويتر: نعمل على إضافة نص بديل إلى ملفات GIF، مما يساعد في جعلها في متناول الأشخاص الذين يعتمدون على قارئات الشاشة لتصفح الإنترنت، كما تدرس المنصة إمكانية بناء ميزة مماثلة أفضل للمستخدم وتجربته على تويتر بدلًا من APNG، والتي تستهلك الكثير من البيانات، وقد تتسبب في بعض الحالات في تعطل التطبيق.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019