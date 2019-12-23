دراسات وتقارير

هواتف سامسونج تتفوق على آبل وهواوي في سرعات نقل البيانات

0

أظهر تقرير جديد بأن هاتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10 من شركة سامسونج كان الأسرع في نقل بيانات تقريبًا في جميع الأسواق، متفوقًا على الهواتف الرائدة من شركات، مثل آبل، وهواوي.

ونشرت التقرير شركة Ookla – المطورة لتطبيق قياس سرعة الإنترنت الشهير Speedtest – وهو يركز على البيانات التي جمعها التطبيق خلال الربع الثلاث من عام 2019. وقد قارن سرعات البيانات لثلاثة هواتف: (جالاكسي إس10)، و(آيفون 10إس) من آبل، و(ميت 20 برو) من هواوي في 15 سوقًا لتقرير متوسط سرعات البيانات.

هواتف سامسونج تتفوق على آبل وهواوي في سرعات نقل البيانات

وشملت الأسواق التي ركز عليها التقرير كلًا من أستراليا، والبرازيل، وكندا، الصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، واليابان، ونيجيريا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير – الذي نشرته شركة Ookla قبل أيام – فإن هاتف (جالاكسي إس10) تفوق على هاتفي (ميت 20 برو) و(آيفون 10إس) من ناحية متوسط سرعات البيانات في جميع الأسواق، باستثناء فرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، مع الإشارة إلى أن البيانات التي جُمعت من نيجيريا لم تتضمن إلا هاتف (آيفون 10إس).

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 10 Lite

البنتاجون يريد خطة 5G مفتوحة المصدر في حملة ضد هواوي

وكانت هواتف سامسونج الأسرع في الولايات المتحدة، وكانت بيانات تطبيق Speedtest قد أظهرت الشهر الماضي أن هاتفي (جالاكسي إس8)، و(جالاكسي نوت 9) كانا هاتفا أندرويد الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة. كما أظهر بيانات التطبيق الأخيرة أن هاتف (جالاكسي إس10 5جي) Galaxy S10 5G حقق سرعات أعلى في شبكات الجيل الخامس مقارنة بهاتف (ميت 20 برو) وذلك في كل سوق يوفر هذه الشبكات باستثناء الصين.

هواتف سامسونج تتفوق على آبل وهواوي في سرعات نقل البيانات

وإلى جانب سرعات نقل البيانات التي توفرها الهواتف الذكية، تضمن تقرير Ookla العلامات التجارية الأكثر شيوعًا لأجهزة المودم، ونشرت خريطة تظهر هيمنة مودمات كوالكوم على العالم، إذ كانت الأولى في 133 دولةً خلال الربع الثالث من 2019.

وبعد كوالكوم، جاءت شركة إنتل في المركز الثاني في 32 دولة، ثم سامسونج في 16 دولة، وأخيرًا مودمات HiSilicon التابعة لشركة هواوي في دولتين فقط: كوستا ريكا، وناميبيا.

هواتف سامسونج تتفوق على آبل وهواوي في سرعات نقل البيانات
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
الأمن الإلكتروني

هل اختراق أجهزة آيفون المحمية ممكن؟

أجهزة محمولة

هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف

أجهزة محمولة

تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل

دراسات وتقارير

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد