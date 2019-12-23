كاسبرسكي تعلن عن أول مهرجان دولي للأفلام التقنية

أعلنت مجلة Tomorrow Unlocked الإلكترونية المختصة بالثقافة الرقمية والتي أسستها كاسبرسكي، عن عزمها إطلاق أول مهرجان دولي للأفلام التقنية.

ووجهت المجلة الدعوة إلى صانعي الأفلام لتقديم أفلام قصيرة عن التقنيات التي تشكل أفضل ملامح المستقبل، مع فرصة للفوز بما يصل إلى 10,000 دولار. ومن المقرّر أن يخوض صانعو الأفلام منافسة يتأهل إثرها عشرة بعد اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مرموقة، ليعرضوا أفلامهم على الملأ في مهرجان Tomorrow Unlockedالسينمائي (TUFF) المزمع إقامته في برشلونة في 5 نيسان/إبريل 2020. كذلك من المقرّر عرض مجموعة مختارة من الأفلام في مؤتمر “قمة محللي الأمن الرقمي“.

وتعمل التقنيات المتطورة على ربط الناس عبر منصات مختلفة، لترتقي بمستويات معيشتهم وتمكّنهم من تطوير أفضل الفرص في المستقبل. ويُعدّ مهرجان Tomorrow Unlocked السينمائي أول مهرجان سينمائي دولي يهدف إلى سرد قصص جذابة عن طرق تأثير التقنية في حياة البشر، راهنًا وفي المستقبل، والمشاركة مع جمهور واسع من المبدعين والفنانين وراسمي التقنية والمفكرين والعلماء وخبراء القرصنة ورواد الأعمال.

ويبحث المهرجان الذي نظمه المجلة الإلكترونية التابعة لكاسبرسكي عن صانعي أفلام لابتكار أفلام قصيرة جذابة تستطلع السبل التي تعمل وفقها التقنيات الحديثة على رسم ملامح العالم في المستقبل. ومن المهم أن تكون الأعمال الإبداعية المنشودة مؤثرة وإنسانية من خلال تحويل المعلومات التقنية المعقّدة إلى قصص سهلة الفهم. ويشدّد المنظمون على أهمية أن تشمل الموضوعات الخصوصية والمستقبل والمجتمعات، على سبيل المثال لا الحصر.

ومن المقرر أن تختار لجنة تحكيم المهرجان أفضل عشرة أفلام قصيرة لعرضها في برشلونة يوم 5 نيسان/إبريل المقبل، حيث سيجري الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى ومنحه جائزة قدرها 10,000 دولار. كما سيحصل كل فائز من المرتبة الثانية إلى الرابعة على ثلاثة آلاف دولار، في حين سيحصل المتنافسون الست الباقون على 1,000 دولار لكل منهم.

وأعرب (بوفيل تورود) – الرئيس العالمي للمحتوى المرتبط بالعلامات التجارية لدى كاسبرسكي، عن تحمس الشركة لإطلاق أول مهرجان سينمائي، معتبرًا أنه “خطوة كبيرة تلي إطلاق مجلتنا الإلكترونية Tomorrow Unlocked الصيف الفائت”، وأضاف: “يدور عالمنا الحديث حول التقنية التي تساهم في تشكيل مستقبلنا، ولكن يتعذّر على الجميع فهمها بوضوح، ولهذا السبب ندعو أصحاب العقول اللامعة إلى إبداع سرد قصصي حول موضوعات التقنيات التي تمسّ حياة الناس وتلهمهم وتعلّمهم”. وأشار تورود إلى وجود العديد من صانعي الأفلام الجدد، ممن وصفهم بـ “رواة القصص الرائعين الذي يُبدعون في عالم السينما بأفلام قصيرة عالية الجودة، ويسعدنا أن نتيح الفرصة أمام هذه المواهب للوصول إلى جمهور دولي واسع والتواصل مع شبكة من المختصين في هذا المجال”.

وسيتم كذلك عرض الأفلام المتأهلة النهائية في مؤتمر “قمة محللي الأمن” العالمي الشهير المعني بالأمن الرقمي، والذي سيعقد في برشلونة بين 6 و8 نيسان/إبريل 2020. ويشمل المشاركون في هذا الحدث الدولي باحثين بارزين في مجال مكافحة البرمجيات الخبيثة، ووكالات إنفاذ القانون العالمية ومسؤولين تنفيذيين كبار من شركات في مجالات الخدمات المالية والتقنية والرعاية الصحية، علاوة على مؤسسات من الأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية.

ويُعدّ التسجيل للمشاركة في المهرجان مجانيًا ويُختتم في 20 فبراير 2020، ويمكن لمن يملكون ملَكَة الإيجاز المشاركة في “تحدي الثواني الخمس”، بابتكار قصة تقنية في فيديو مدته خمس ثوانٍ أو أقلّ ونشره على يوتيوب باستخدام الوسم #tuff5sec. وسيفوز الأفضل بجائزة تصل إلى 500 دولار. ويمكن الاطلاع على معلومات مفصلة حول المتطلبات وعملية التقديم على موقع المهرجان.