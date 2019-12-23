سامسونج تتوقف عن إطلاق هواتف بإصدارات آندرويد قديمة

لوحظ حديثًا توقف شركة سامسونج عن إطلاق هواتف ذكية بإصدارات قديمة من نظام أندرويد، وذلك في خطوة انتظرها عشاق الشركة كثيرًا، ومع ذلك لا تزال هناك مشكلة التأخر في إطلاق الإصدارات الأحدث من النظام للهواتف القديمة.

وكانت عملاق الإلكترونيات الكورية قد أطلقت خلال الأيام الماضية ثلاثة هواتف من الفئة المنخفضة والمتوسطة: (جالاكسي أي71) Galaxy A71، و(جالاكسي أي51) Galaxy A51، و(جالاكسي أي01) Galaxy A01، التي تشترك جميعها بأنها تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

وتستعد سامسونج لإطلاق هواتف أخرى بنظام أندرويد. وهذه هي المرة الأولى التي لا تنتظر فيها الشركة إطلاق الهاتف الرائد التالي من سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S لبدء إطلاق الإصدار الأحدث من أندرويد لباقي الهواتف.

وليس من الواضح لماذا قررت سامسونج بدء إطلاق هواتف بنظام أندرويد 2019، ولم تنتظر إلى الإعلان عن (جالاكسي إس11) المنتظر أواخر شهر شباط/فبراير 2020، ولكن يُعتقد أن طبيعة نظام أندرويد 10 وواجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج سمحت بذلك، خاصةً أن الشركة أطلقت هذا الإصدار لاثنين من هواتفها المنخفضة المواصفات، وهما: (جالاكسي إم20) Galaxy M20، و(جالاكسي إم30) Galaxy M30، ويُنتظر إطلاقه للمزيد من الأجهزة خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وإلى جانب هاتفي (جالاكسي إم30)، و(جالاكسي إم20)، بدأت سامسونج إطلاق أندرويد 10 لهاتف (جالاكسي إس10) أواخر شهر تشرين الثاني/يناير الماضي، أي قبل شهر كامل مقارنةً بإطلاق نظام أندرويد 9 لهاتف (جالاكسي إس9) العام الماضي.

ويبقى السؤال، أتعتزم سامسونج الاستمرار في هذه السياسة خلال السنوات المقبلة، أم أنها تتعلق بنظام أندرويد 10 فقط؟