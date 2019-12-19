هواوي تخطط لإطلاق نسخة محسنة من Mate X في أوائل 2020

تخطط شركة هواوي الصينية لإصدار نسخة محسنة من هاتفها القابل للطي Huawei Mate X في العام المقبل، وذلك بعد مرور شهرين فقط من إطلاقها للإصدار الأصلي من الهاتف، وبحسب ما ورد فإن الإصدار الجديد من الهاتف يأتي مزودًا بمفصل محسن وشاشة أقوى وأكثر متانة ومعالج Kirin 990 الأسرع، على أن يجري الإعلان عنه في MWC 2020 في برشلونة في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.

وتأتي هذه التفاصيل وفقًا لتصريحات ريتشارد يو Richard Yu، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، الذي تحدث إلى موقع Frandroid الفرنسي لأخبار الهواتف المحمولة أثناء رحلة إلى مقر هواوي قائلًا: إن عملاقة التقنية الصينية تخطط لإصدار نسخة معدلة من Mate X في أوائل عام 2020.

كما حصل العملاء المتفائلون في أوروبا على بعض الأخبار الجيدة لأن الشركة الصينية تخطط لجلب هاتفها القابل للطي Huawei Mate X إلى السوق الأوروبية في السوق في الربع الأول من عام 2020، وبدأت هواوي طرح جهاز Mate X في الشهر الماضي فقط، حيث تم بيعه في الصين في 15 نوفمبر مقابل 2400 دولار، مع الإبلاغ بأنها بصدد وضع خطط لإصداره بشكل دولي.

ويعتبر هاتف Mate X من هواوي من أوائل الهواتف الرائدة في المجموعة الجديدة من الأجهزة القابلة للطي، بحيث يأتي الهاتف مزودًا بشاشة قابلة للطي يمكن استخدامها بشكلين مختلفين، ويصبح حجم الشاشة 8 إنشًا عند الفتح، وتظهر أقرب إلى الحاسب اللوحي، لكن عند الإغلاق، فإن الهاتف يطوى على نفسه للحصول على شاشة تقليدية بحجم 6.6 إنشًا.

وسيكون السؤال الأكبر في Mate X هو المتانة لأن شاشة الهاتف تلتف حول مفصلاتها من الخارج بدلاً من طيها إلى الداخل، ويعني هذا أن شاشة الهاتف تتعرض باستمرار للخطر وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل مشابهة لتلك التي يواجهها المنافس المباشر جالاكسي فولد Galaxy Fold، وهو هاتف سامسونج القابل للطي الذي يباع بسعر 1980 دولار.

ومن المتوقع أن يتوسع اتجاه الهواتف القابلة للطي في العام المقبل، خاصة مع وصول هاتف Motorola Razr الجديد من موتورولا، كما من المحتمل أن تكرر شركات أخرى، مثل سامسونج، تصميماتها الحالية.

وبالإضافة إلى أخبار Mate X، ظهرت بعض التفاصيل حول الرائد التالي من هواوي، P40، ووفقًا للموقع الفرنسي Frandroid، فإن الهاتف سيحسن من جودة التصوير مع أداء أفضل ككل، وقال ريتشارد يو: إن الهاتف سيكون له تصميم جديد وفريد من نوعه على ما يبدو، وسيتم الإعلان عن P40 في أواخر شهر مارس.