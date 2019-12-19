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فنلندا تتيح دروتها لتعليم الذكاء الاصطناعي مجانًا للجميع حول العالم

فنلندا تتيح دروتها لتعليم الذكاء الاصطناعي مجانًا للجميع حول العالم
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أعلنت فنلندا عن إتاحة دورتها التدريبية المكثفة لتعليم الذكاء الاصطناعي للجميع، وهي الدورة التي أطلقتها العام الماضي ومدتها 6 أسابيع لتثقيف مواطنيها بشأن التقنية التي تبشر بإحداث ثورة في كافة المجالات.

وتتخلى فنلندا عن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في نهاية العام الحالي، لذا فقد قررت ترجمة الدورة التدريبية إلى كل لغة من لغات الاتحاد الأوروبي كهدية للمواطنين. ولكن لا توجد أي قيود جغرافية على من يمكنه الالتحاق بالدورة التدريبية، لذا فهي صالح لكل من يريد أن يتعلم في جميع أنحاء العالم.

ولقد أثبتت الدورة التدريبية نفسها في فنلندا، حيث اشترك أكثر من 1% من مواطني الدولة الإسكندنافية البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة. والدورة التدريبية – التي تحمل اسم (عناصر الذكاء الاصطناعي) Elements of AI – متاحة حاليًا باللغات: الإنجليزية، والسويدية، والإستونية، والفنلندية، والألمانية.

يُشار إلى أن فنلندا بذلت مجهودًا في إعداد الدورة التدريبية، فهي تمتاز بتصميم جميل، وتقدم اختبارات قصيرة في نهاية كل قسم، وتغطي مجموعة من الموضوعات؛ من الآثار الفلسفية للذكاء الاصطناعي إلى الموضوعات الفنية مثل الاحتمال البايزي. ومن المفترض أن تستغرق الدروة نحو ستة أسابيع، وذلك في حال استغرق كل قسم ما بين خمس إلى 10 ساعات.

وقالت الحكومة الفنلندية: إنها صممت الدورة التدريبية في الأصل لمنح مواطنها ميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً أن الدولة التي تقع شمال أوروبا تمتاز بأنه تقدم واحدًا من أفضل نظم التعليم في العالم.

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