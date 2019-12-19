الطفل ريان هو الأعلى دخلًا على يوتيوب لعام 2019

حصل ريان كاجي Ryan Kaji البالغ من العمر ثماني سنوات على 26 مليون دولار في عام 2019 من خلال قناته على يوتيوب، مما يجعله أعلى المبدعين ربحًا على المنصة، وذلك وفقًا لقائمة نشرتها مجلة فوربس Forbes، وكان ريان كاجي، واسمه الحقيقي ريان جوان Ryan Guan، الشخص الأعلى دخلًا عبر منصة يوتيوب في عام 2018، حيث بلغ دخله 22 مليون دولار.

ويبلغ عمر قناته “عالم ريان” Ryan’s World، التي أطلقها والدي ريان في عام 2015، ثلاث سنوات فقط، لكن لديها 23 مليون مشترك، وكانت القناة، التي كانت تسمى في البداية ريان تويز ريفيو Ryan Toys Review، تتكون في معظمها من مقاطع فيديو لفتح صناديق الألعاب واللعب بها وفتح الهدايا أمام الكاميرا والتعليق عليها.

وحققت العديد من مقاطع الفيديو أكثر من مليار مشاهدة، وتلقت القناة ما يقرب من 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وذلك وفقًا لبيانات من موقع التحليلات Social Blade، وتمت في الآونة الأخيرة إعادة تسمية القناة بعد أن قدمت منظمة مناصرة للمستهلكين تدعى Truth in Advertising شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) حول هذا الموضوع.

واتهمت المنظمة القناة بعدم الإشارة بوضوح إلى مقاطع الفيديو التي تم رعايتها، مما يعني أن العلامات التجارية تدفع أموالًا مقابل الفيديو الذي يعرض منتجاتها، لكن القناة لم تقف عند مرحلة فيديوهات فتح الصندوق، حيث تطورت القناة أيضًا مع تقدم ريان، وأصبحت تقدم الآن المزيد من مقاطع الفيديو التعليمية بالإضافة إلى الألعاب.

ويمتلك ريان الآن تسع قنوات على يوتيوب، وتلقت هذه القنوات أكثر من 41 مليار مشاهدة حتى الآن، وجمعت أكثر من 31 مليون مشترك، ولديه الآن مجموعة من الألعاب والملابس والسلع المنزلية التي تحمل علامته التجارية ويجري بيعها في Target و Walmart وأمازون، بالإضافة إلى برنامج تلفزيوني منفصل Ryan’s Mystery Playdate على قناة Nickelodeon.

وحقق أعلى عشرة مبدعين دخلًا على يوتيوب أرباحًا تقدر في مجموعها بحوالي 162 مليون دولار في الفترة ما بين يونيو 2018 ويونيو 2019، ووفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث هذا العام، فإن مقاطع الفيديو التي تضم أطفالً تحصل على مشاهدات أعلى بمقدار ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع عدد مرات مشاهدة أنواع أخرى من مقاطع الفيديو من قنوات ذات عدد مشتركين كبير.