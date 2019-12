إنستاجرام تتيح لك مشاركة أكثر من صورة في القصص

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص.

وأوضحت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – أنه يمكن للمستخدمين نشر العديد من الصور في شاشة واحدة. وسوف تتوفر الميزة الجديدة – المسماة Layout – في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم، وهي تسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صورة معًا.

ومع أن هذه الميزة قد تبدو بسيطة، إلا أنه من المرجح أن تحظى بشعبية كبيرة، خاصةً في ظل لجوء العديد من المستخدمين إلى تطبيقات تحرير القصص التي يوفرها الطرف الثالث، لذا، فإن توفير هذه الميزة من إنستاجرام نفسها أمر مرحب به.

وقالت إنستاجرام في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “التقط صورة، ثم صورة أخرى، ثم أخرى. مع Layout يمكن تسجيل ومشاركة العديد من الصور في قصتك. إنها طريقة جديدة وإبداعية للتعبير عن نفسك. تفحصها!”.

يُشار إلى أن إنستاجرام سعت خلال المدة الماضية إلى تعزيز المزايا المتاحة مع القصص، بما في ذلك وضع الإنشاء Create Mode الذي يعطي الناس مكانًا لصنع المحتوى أكثر من مجرد الصور، كما يوجد أيضًا أوضاع أخرى، والعديد من المزايا الأخرى.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق إنستاجرام من متجر جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة أندرويد، ومن متجر (آب ستور) لمستخدمي أجهزة آيفون، وآيباد من آبل.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) December 17, 2019