أجهزة محمولة

هواوي تكشف عن موعد الإعلان عن P40 و P40 Pro

هواوي تكشف عن موعد الإعلان عن P40 و P40 Pro
1٬551

كشفت شركة هواوي أنها تعتزم الإعلان عن هاتفها الذكي الرائد المقبل في العاصمة الفرنسية باريس أواخر شهر آذار/مارس القادم، كما كشفت عن بعض المواصفات التي سوف يأتي بها الجهاز.

وقالت عملاقة التقنية الصينية على لسان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية (ريتشارد يو): إن الهاتف سوف يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة، فإن الجهاز سوف يأتي بدون خدمات أو تطبيقات جوجل، ومع ذلك، فإنه سيأتي مع خدمات هواوي Huawei Mobile Services.

ووعد (يو) بأن الهاتف سيأتي بتصميم لم يسبق له مثيل، بالإضافة إلى مزايا متقدمة في جودة التصوير، وأداء المعالج، وعمر البطارية. ويُتوقع أن يحتوي الهاتفان المرتقبان: (هواوي بي40) Huawei P40، و(بي40 برو) P40 Pro معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G التابع لهواوي، وليس معالج (كيرين 1020) Kirin 1020، الذي يُقال: إنه سيقدم أداءً أفضل بنحو 50% مقارنة بمعالج (كيرين 990)، ويُتوقع أن يكون هاتف (ميت 40) Mate 40 أول جهاز يأتي معه.

وتعتزم هواوي طرح الهاتف في الأسواق من خلال القنوات الاعتيادية، بما في ذلك: شركات الاتصالات، والمتاجر. ولكن الشيء الوحيد الذي سيكون مختلفًا عن هواتف (هواوي بي30) الحالية هو غياب تطبيقات جوجل، التي سوف تحل مكانها تطبيقات هواوي.

وكانت هواوي بدأت إطلاق هاتف (ميت 30 برو) Mate 30 Pro الذي يأتي بدون خدمات وتطبيقات جوجل في أوروبا بكميات محدودة، ولا تزال الشركة تغري مطوري التطبيقات للتطوير لمتجر التطبيقات الخاص بها، والذي تعول عليه ليكون بديلًا عن متجر (جوجل بلاي).

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

الصين تهدد ألمانيا بالانتقام في حال حظر هواوي من شبكات 5G

ألوان جديدة من هواوي لهاتف P30 Pro وساعة Watch GT 2 تصل إلى…

يُشار إلى أن هواوي كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن نظام التشغيل الخاص بها (هارموني) Harmony، ولكنها حتى الآن لم تُطلق أي هاتف يعمل بالنظام، ولكنها اكتفت بإطلاقه مع أجهزة التلفاز الذكية، وتخطط لتوفيره في الساعات الذكية، ومكبرات الصوت.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

تسريب صورة ومعلومات عن هاتف Huawei P40 المرتقب

أجهزة محمولة

هواوي تكشف عن تشكيلة Huawei nova 6

أجهزة محمولة

5 خطوات لنقل كل بياناتك من هاتفك الأندرويد القديم إلى هاتفك الجديد

دراسات وتقارير

البيت الأبيض يدرس استبعاد هواوي من النظام المصرفي الأمريكي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد