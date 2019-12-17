هواوي تكشف عن موعد الإعلان عن P40 و P40 Pro

كشفت شركة هواوي أنها تعتزم الإعلان عن هاتفها الذكي الرائد المقبل في العاصمة الفرنسية باريس أواخر شهر آذار/مارس القادم، كما كشفت عن بعض المواصفات التي سوف يأتي بها الجهاز.

وقالت عملاقة التقنية الصينية على لسان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية (ريتشارد يو): إن الهاتف سوف يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة، فإن الجهاز سوف يأتي بدون خدمات أو تطبيقات جوجل، ومع ذلك، فإنه سيأتي مع خدمات هواوي Huawei Mobile Services.

ووعد (يو) بأن الهاتف سيأتي بتصميم لم يسبق له مثيل، بالإضافة إلى مزايا متقدمة في جودة التصوير، وأداء المعالج، وعمر البطارية. ويُتوقع أن يحتوي الهاتفان المرتقبان: (هواوي بي40) Huawei P40، و(بي40 برو) P40 Pro معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G التابع لهواوي، وليس معالج (كيرين 1020) Kirin 1020، الذي يُقال: إنه سيقدم أداءً أفضل بنحو 50% مقارنة بمعالج (كيرين 990)، ويُتوقع أن يكون هاتف (ميت 40) Mate 40 أول جهاز يأتي معه.

وتعتزم هواوي طرح الهاتف في الأسواق من خلال القنوات الاعتيادية، بما في ذلك: شركات الاتصالات، والمتاجر. ولكن الشيء الوحيد الذي سيكون مختلفًا عن هواتف (هواوي بي30) الحالية هو غياب تطبيقات جوجل، التي سوف تحل مكانها تطبيقات هواوي.

وكانت هواوي بدأت إطلاق هاتف (ميت 30 برو) Mate 30 Pro الذي يأتي بدون خدمات وتطبيقات جوجل في أوروبا بكميات محدودة، ولا تزال الشركة تغري مطوري التطبيقات للتطوير لمتجر التطبيقات الخاص بها، والذي تعول عليه ليكون بديلًا عن متجر (جوجل بلاي).

يُشار إلى أن هواوي كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن نظام التشغيل الخاص بها (هارموني) Harmony، ولكنها حتى الآن لم تُطلق أي هاتف يعمل بالنظام، ولكنها اكتفت بإطلاقه مع أجهزة التلفاز الذكية، وتخطط لتوفيره في الساعات الذكية، ومكبرات الصوت.