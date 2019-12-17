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سامسونج تكشف بهدوء عن هاتفها الأحدث Galaxy A01

سامسونج تكشف سرًا عن هاتفها الأحدث Galaxy A01
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كشفت شركة سامسونج سرًا عن هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي أي01) Galaxy A01 الذي يأتي مع شاشة ذات نتوء وكاميرتين خلفيتين مع أنه ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات.

ويقدم (جالاكسي أي01) الجديد شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة HD+، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف – الذي يأتي بسماكة 8.34 ميليمترات – ثماني النوى بتردد 1.95 جيجاهرتز، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة. وتأتي الكاميرتان الخلفيتان بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والأحمر. ومع ذلك، لم تتطرق الشركة إلى الأسواق التي سوف تطرح الهاتف فيها، ولا السعر المقرر له، ولكن يُتوقع ألا يتجاوز 110 دولارات أمريكية.

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