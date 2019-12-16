ZTE تعلن عن أول هاتف في العالم يضم معالج Snapdragon 865

أعلنت شركة (زد تي إي) ZTE عن هاتفها الذكي الجديد (أكسون 10إس برو) Axon 10s Pro الذي يمتاز بأنه أول هاتف يضم أحدث معالجات شركة كوالكوم، (سنابدراجون 865) Snapdragon 865.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت في وقت سابق عن الهاتف وقالت وقتئذ: إنه سوف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومعالج (سنابدراجون 865)، ولكن عجلت في الإعلان عنه بعد ما وجدته من اهتمام من عشاقها.

ويعد (أكسون 10إس برو 5جي) Axon 10s Pro 5G الأول بين العديد من الهواتف الرائدة التي تدعم شبكات الجيل الخامس وستُطرح في الأسواق خلال عام 2020، وهو يشبه في مظهره سلفه (أكسون 10 برو 5جي) Axon 10 Pro 5G، ويُتوقع أن يُطرح بسعر لا يتعدى 450 دولارًا أمريكيًا.

وقالت (زد تي إي): إن الهاتف سوف يأتي مع ذاكرة (رام) من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0، وهما يعدان الأحدث في صناعة الذواكر. ولزيادة الأداء أكثر، أعلنت الشركة عن تقنية Z-Booster 2.0، التي تشمل تعزيز وتسريع أداء التطبيقات والنظام لتحسين تخصيص موارد الهاتف. وبرمجيًا، يعمل الجهاز بواجهة المستخدم MiFavor 10 OS الخاصة بالشركة والقائمة على نظام التشغيل أندرويد 10.

ولمّا كان الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، فقد قالت الشركة: إنها سيأتي مع وضع يتصل بصورة رئيسية بشبكات 5G أو يتجاهلها، وذلك حسب التغطية في المنطقة. وتفاخرت الشركة أيضًا بأن وزن الهاتف لا يزيد عن 175 جرامًا، ولا تتجاوز سماكته 7.9 ميليمترات، ليكون أحد أنحف هواتف 5G في السوق.