برامج وتطبيقات

آبل تطلق خيارًا للاشتراك السنوي بخدمة الألعاب آركيد

آبل تطلق خيارًا للاشتراك السنوي بخدمة الألعاب آركيد
220

أضافت شركة آبل خيار اشتراك سنوي لخدمة بث الألعاب التابعة لها (آبل آركيد) Apple Arcade لينضم إلى الاشتراك الشهري الحالي الذي قدره 4.99 دولارات أمريكية شهريًا.

ويمكن للمستخدمين من خلال الخيار الجديد الاشتراك لمدة سنة في الخدمة مقابل 49.99 دولارًا أمريكيًا. وبإتاحة هذا الاشتراك السنوي، توفر الشركة على المستخدمين رسوم شهرين، إذ يمكن الوصول إلى الخدمة لمدة سنة مقابل اشتراك 10 أشهر.

يُشار إلى أن توفير اشتراك سنوي برسوم 10 أشهر شائع تقريبًا بين جميع خدمات الاشتراكات الأخرى عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة آبل الموسيقية (آبل ميوزيك) Apple Music، وخدمة التلفاز (آبل تي في بلس) Apple TV+، لذا فإن هذه الخطوة ليست مفاجئة من آبل.

ويمكن للعملاء الحاليين المشتركين بالاشتراك الشهري في خدمة (آبل آركيد) التبديل إلى الاشتراك السنوي من خلال الذهاب إلى قائمة (الاشتراكات) Subscriptions في تطبيق (آب ستور) App Store. أما المشتركون الجدد في الخدمة فسوف يرون الخيارين في الوقت ذاته.

وكانت شركة آبل قد أعلنت عن خدمة (آبل آركيد) خلال حدث خاص أقامته أواخر شهر آذار/مارس الماضي، ثم أطلقتها رسميًا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وهي تتيح للمستخدمين لعب أكثر من 100 لعبة على منصات الشركة المختلفة، بما في ذلك هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وخدمة (آبل تي في)، وحواسيب ماك الشخصية. ويمكن مشاركة اشتراك واحد مع ما يصل إلى 6 من أفراد العائلة عن طريق خدمة (المشاركة العائلية) Family Sharing.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

iFixit يشيد بسهولة إصلاح Mac Pro الجديد

iPad و Apple Watch و AirPods أفضل أدوات لهذا العقد

آبل تطلق خيارًا للاشتراك السنوي بخدمة الألعاب آركيد
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
دراسات وتقارير

أخيرًا.. معالج كوالكوم Snapdragon 865 يتفوق على معالج آبل A13

برامج وتطبيقات

فوتوشوب لأجهزة آيباد يحصل على مزايا جديدة

برامج وتطبيقات

حول هاتف آيفون إلى جهاز أيبود مع Rewound

الأمن الإلكتروني

ثغرة في iOS 13 تتيح للأطفال الالتفاف على الرقابة الأبوية

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد