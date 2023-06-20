واتساب تعلن رسميًا عن إطلاق ميزة إسكات المتصلين المجهولين

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الثلاثاء رسميًا عن إطلاق ميزة «إسكات المتصلين المجهولين»، بالإضافة إلى خصائص جديدة للخصوصية، مثل: مراجعة إعدادات الخصوصية.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: «تظل حماية خصوصية رسائلك هي القوة الدافعة التي تحركنا لتصميم الخصائص التي نوفرها في واتساب».

وفي حين أن التشفير التام بين الطرفين هو الأساس الذي يضمن، وفقًا لواتساب، أمان المكالمات والرسائل، تواصل الخدمة إضافة المزيد من طبقات الخصوصية إلى هذا الأساس، ومن ذلك: خاصية قفل الدردشة التي أُطلقت حديثًا لحماية الدردشات الحساسة بكلمة مرور، والرسائل الذاتية الاختفاء التي تُمحى تلقائيًا، وحظر لقطات الشاشة للرسائل التي تُعرض لمرة واحدة، والقدرة على التحكم في ظهور حالة النشاط للآخرين.

وقالت واتساب: «اليوم، يسرّنا إضافة تحديثين جديدين إلى هذه القائمة المتنامية، وهما: إسكات المتصلين المجهولين ومراجعة إعدادات الخصوصية، وهما متاحان للمستخدمين الآن».

وأوضحت الخدمة أن خاصية إسكات المتصلين المجهولين صُممت «لمنحك المزيد من الخصوصية والتحكم في مكالماتك الواردة، فهذه الخاصية تساعدك على حجب المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمات الخادعة والمكالمات الواردة من أشخاص مجهولين لزيادة مستوى حمايتك».

وأضافت واتساب: «ولن تصدر هذه المكالمات رنينًا في هاتفك، ولكنها سوف تُعرض في قائمة المكالمات لديك، حتى يمكنك التصرف إذا كانت المكالمة من شخص مهم بالنسبة إليك».

وبالإضافة إلى ميزة إسكات المتصلين المجهولين، أطلقت واتساب خاصية مراجعة إعدادات الخصوصية كوسيلة لمساعدتها على ضمان أن المستخدمين جميعهم على دراية بكل خيارات الحماية المتاحة في واتساب.

وأوضحت واتساب أن هذه الخاصية توفر للمستخدمين إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة عبر إعدادات الخصوصية المهمة لمساعدتهم على اختيار مستوى الحماية الذي يناسبهم، وكل ذلك في مكان واحد. «فعند تحديد (بدء المراجعة) في إعدادات الخصوصية ستنتقل عبر العديد من طبقات الخصوصية التي تعزز أمان رسائلك ومكالماتك ومعلوماتك الشخصية».

يُشار إلى أن إعلان اليوم يأتي بعد أقل من أسبوعين من إعلان واتساب عن إطلاق خاصية القنوات، التي بدأت اختبارها في وقت سابق من هذا العام.