هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2023

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2023 لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، وذلك بهدف تعزيز التنافسية في السوق المحلي، ورفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في القطاع من خلال تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء القطاع في المملكة.

وقارن التقرير بين مؤشرات الربع الأول من عام 2023 لمتوسط سرعات التحميل والرفع وزمن الاستجابة لدى مقدمي الخدمة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تضمن مؤشرات نشر شبكات الجيل الخامس وأدائها، وزمن الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة.

وكشف التقرير عن بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 186.34 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن تقدر بـ 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما استعرض التقرير مؤشرات الإنترنت الثابت في المملكة بمتوسط سرعة تحميل قدره 115.16 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن تقدر بـ 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ومتوسط في سرعة الرفع يصل إلى 50 ميجابت في الثانية.

كما أشارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تقرير “مقياس” إلى أن شركة الاتصالات السعودية (stc) تصدرت قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 200.41 ميجابت في الثانية، محققة بذلك نسبة تحسن تصل إلى 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

فيما تصدرت شركة (موبايلي) قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت الثابت بمتوسط قدره 129.75 ميجابت في الثانية.

كما تضمّن التقرير قائمة بأداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل على مستوى مناطق المملكة، التي تصدرتها شركة الاتصالات السعودية (stc) في 9 مناطق حول المملكة.

شبكات الجيل الخامس 5G:

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس 5G، فقد أظهر تقرير “مقياس” وصول عدد المحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة على مستوى المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل إلى 327.49 ميجابت في الثانية.

كما بيّن التقرير تحسن سرعة الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة بنسبة تصل إلى 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

واستعرض التقرير ترتيب مقدمي الخدمات من حيث زمن الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في المملكة – وهي: سناب شات، وتويتر، وإنستاجرام، وفيسبوك – وقد سجلت شركة (موبايلي) أسرع زمن وصول إلى تطبيقي سناب شات، وتويتر.

فيما اشتركت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة زين في صدارة سرعة الوصول إلى تطبيقي إنستاجرام، وفيسبوك.

الوصول إلى تطبيقات الاتصالات المرئية:

كما كشف التقرير عن تحسن سرعة الوصول إلى تطبيقات الاتصالات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث أشار التقرير إلى تصدّر شركة الاتصالات السعودية (stc) في سرعة الوصول إلى تطبيق زوم لمكالمات الفيديو.

بينما اشتركت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة (زين) في صدارة سرعة الوصول إلى تطبيق (ويبيكس) Webex، بينما تصدرت شركة (موبايلي) في تطبيق (مايكروسوفت تيمز)، وشركة (سلام) في تطبيق (جوجل ميت).

استضافة المحتوى:

كما رصد التقرير أداء مقدمي الخدمة في سرعة الوصول إلى أبرز مناطق استضافة المحتوى، حيث تصدرت شركة (زين) في سرعة الوصول إلى المحتوى المستضاف في ألمانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة وهولندا، بينما تصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) في سرعة الوصول إلى فرنسا وشرق وغرب أمريكا.

يُشار إلى أن تقرير (مقياس) الذي تصدره الهيئة بشكل دوري يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ويتيح للمستخدمين فرصة تحسين تجاربهم عن طريق اختيار مقدمي الخدمات حسب نتائج المؤشرات، إضافة إلى تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

للاطلاع على تقرير (مقياس)​ للربع الأول من عام 2023، إليك الرابط.