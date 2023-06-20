هونر تطلق هاتفها الجديد Honor 90 Lite

أطلقت شركة (هونر) Honor هاتفها الذكي الأحدث (هونر 90 لايت) Honor 90 Lite الذي يأتي لينضم إلى سلسلة (هونر 90) Honor 90.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت عن السلسلة، التي كانت تضم هاتفين فقط، هما: (هونر 90) Honor 90، و(هونر 90 برو) Honor 90 Pro، في الصين نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، ثم أعلنت أنها تعتزم إطلاقها في الأسواق العالمية خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.

والآن يأتي (هونر 90 لايت) لينضم إلى السلسلة، ومن الاسم يبدو أن الهاتف يقدم مواصفات دنيا مقارنةً بهاتفي السلسلة الآخرَين.

ويقدم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.48 ملم ويزن زهاء 179 جرامًا، شاشة من نوع (إل تي بي إس إل سي دي) LTPS LCD بمقاس 6.7 بوصات وبدقة 2,388×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 19.9:9 ومعدل تردد قدره 90 هرتزًا.

ويحتوي (هونر 90 لايت) على شريحة ثمانية النوى من نوع (دايمنسيتي 6020) Dimensity 6020 التي تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز وتأتي مع وحدة معالجة الرسومات GPU (مالي-جي57 إم سي2) Mali-G57 MC2.

وبرمجيًا يعمل (هونر 90 لايت) بواجهة المستخدم (ماجيك أو إس 7.1) MagicOS 7.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويأتي (هونر 90 لايت) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 100 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم الكاميرا التقريب الرقمي بمعدل 10x. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 35 واطًا.

ويدعم (هونر 90 لايت) شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية Wi-Fi ac، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وتقنية البلوتوث، وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

ويتوفر (هونر 90 لايت) بالفعل في العديد من البلدان الأوروبية. ففي المملكة المتحدة يُباع حاليًا بسعر 250 جنيهًا إسترلينيًا، وفي فرنسا، يبلغ السعر 300 يورو، وفي ألمانيا، يبلغ سعر الهاتف 300 يورو أيضًا.