هونر تطلق الحاسوب المحمول MagicBook X 16 إصدار 2023

أعلنت شركة هونر رسميًا عن الحاسوب المحمول الجديد MagicBook X 16 إصدار 2023، حيث يتمتع بمواصفات محسنة وتصميم مميز، مثل باقي سلسلة حواسيب MagicBook من هونر.

وتعتبر ترقية المعالج التغير الأبرز في الإصدار الجديد من الجهاز، إذ يأتي بمعالج Core i5-12450H من إنتل، وهو معالج ثماني النواة، يضم أربع أنوية للأداء المرتفع، أما الأنوية الأربعة الأخرى فهي أقل استهلاكًا للطاقة، وهي مخصصة للمهام الاعتيادية، ويضم الجهاز نظامًا للتبريد يعمل على تقليل حرارة الجهاز، والحفاظ على أداءٍ عالٍ حتى مع الأعمال والألعاب الثقيلة، علمًا بأن الإصدار السابق من الجهاز كان يعمل بمعالج Core i5-1235U.

ويعمل جهاز MagicBook X 16 إصدار 2023 بذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، ومساحة تخزين سعتها 512 جيجابايت من نوع SSD قابلة للزيادة بإضافة قرص SSD آخر، لتصل السعة التخزينية الإجمالية للجهاز إلى تيرابايت.

ويتمتع الحاسوب المحمول بشاشة مميزة قياسها 16 إنشًا، وهي شاشة كبيرة مقارنةً بالحواسيب المحمولة الأخرى المتاحة في الأسواق، وهي من نوع IPS LCD، ودقتها Full HD، وتدعم كامل الطيف اللوني sRGB، ويصل سطوع الشاشة إلى 300 شمعة، كما أنها حاصلة على ترخيص TÜV Rheinland لحماية العين من الإجهاد عند الاستخدام.

الجهاز مصنوع من الألمنيوم، ويزن نحو 1.75 كيلوجرامًا، ولا يزيد سمكه عن 18 مليمترًا، ويحمل بطارية بسعة 60 واطًا/ الساعة، وتقول هونر إنها تدوم لمدة 9 ساعات متواصلة من العمل المكتبي، أو ما يزيد على 11 ساعةً من مشاهدة الفيديو العالي الجودة، وتُشحن البطارية باستخدام شاحن مرفق بقوة 65 واطًا.

ويحمل جهاز هونر MagicBook X 16 لوحة مفاتيح كاملة، مع مفتاح للتشغيل والإيقاف مدمج به حساس لبصمات الأصابع، ونظام صوتي مميز مكون من عدة سماعات خارجية، وحاصل على شهادة جودة الصوت Hi-Res، ونظام لتسجيل الصوت عبر ميكروفونات يمكنها إلغاء الضوضاء، وجعل الصوت أكثر وضوحًا.

وبدأت هونر إطلاق جهاز MagicBook X 16 إصدار 2023 في المملكة المتحدة بسعر 700 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 900 دولارٍ أمريكي، ومن المتوقع تَوفرُ الجهاز في المزيد من الدول خلال المستقبل القريب.