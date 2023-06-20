ميزات جديدة في خرائط جوجل لمساعدتك في التخطيط للسفر

تحتوي خرائط جوجل على الكثير من الميزات التي تساعد المستخدمين في التنقل بسلاسة، والتخطيط للرحلات، والبحث عن أماكن جديدة حول العالم، وغير ذلك. ومع حلول الصيف، أضافت جوجل ثلاث ميزات جديدة إلى الخرائط، وقد أعلنت الأسبوع الماضي عن تلك الميزات التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في التخطيط للسفر وتحقيق أقصى استفادة من إجازة الصيف، وفيما يلي سنذكر تلك الميزات:

1- ميزة Glanceable directions:

تساعد ميزة (Glanceable directions) المستخدمين في تتبع تقدم رحلتهم بسهولة من شاشة القفل أو من النظرة العامة للمسار (preview) بدلاً من الاضطرار إلى الضغط فوق زر Start لمشاهدة التحديثات اللحظية مثل: وقت الوصول المتوقع ETA، والمنعطف التالي.

ومع هذه الميزة، سيرى المستخدمون تحديثات زمن الوصول المتوقع ومكان المنعطف التالي، وهي المعلومات التي كانت متوفرة سابقًا فقط في وضع التنقل الشامل. وإذا قرر المستخدم اتخاذ مسار آخر، فتُحدَّث الخرائط المعلومات تلقائيًا.

يمكن لجميع مستخدمي هواتف أندرويد وآيفون الاستفادة من هذه الميزة الجديدة التي ستُطرح على مستوى العالم هذا الشهر، وستكون متوفرة لأوضاع المشي، وركوب الدراجات، والقيادة.

2- ميزة Immersive View أصبحت متاحة في المزيد من المدن والمعالم:

أُضيفت ميزة (العرض الغامر) Immersive View إلى خرائط جوجل في وقت سابق من هذا العام، بهدف تحسين الطريقة التي يستكشف بها المستخدمون الأماكن من حولهم ومعرفة تفاصيل المدن قبل زيارتها، وقد أصبحت الآن متاحة في أربع مدن جديدة، وهي: العاصمة الهولندية أمستردام، والإيرلندية دبلن، ومدينتا فلورنسا والبندقية في إيطاليا، بالإضافة إلى أكثر من 500 مَعْلم مشهور حول العالم، مثل: قلعة براغ، وجسر الميناء في مدينة سيدني.

تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لمزج العديد من الصور معًا لإنشاء المناظر الثلاثية الأبعاد المفصلة والواقعية للمدن والمعالم التي يمكنك التنقل فيها. وتتيح هذه الميزة أيضًا إلقاء نظرة على الحي أو المَعلم الذي تود زيارته في جميع حالات الطقس وظروف الإضاءة المختلفة.

3- تحسين ميزة Recents في إصدار الويب:

في إصدار الويب الخاص بخرائط جوجل، تتوفر ميزة (أحدث الأماكن) Recents التي تُنظِّم الأماكن التي بحث عنها المستخدمون تلقائيًا في شريط جانبي حين فتح الخرائط، وفي تبويب Recents يمكنك تحديد مواقع متعددة وحفظها في قائمة بنقرة واحدة.

حسّنت جوجل هذه الميزة لتُحفظ الأماكن في تبويب Recents حتى بعد إغلاق نافذة خرائط جوجل، مما يسهل العودة إلى الخرائط وإكمال عملية البحث، وبهذه الطريقة سيتمكن المستخدم من أخذ قسط من الراحة من التخطيط للرحلة ثم العودة لاحقًا دون أن يفقد تقدمه.

ولتسهيل تنظيم الأماكن المحفوظة سيكون هناك أيضًا خيار لإزالة العناصر من تبويب Recents، ومن التبويب نفسه يمكنك أيضًا البدء بالتخطيط لرحلات متعددة في وقت واحد، وبعد أن تعرف المكان الذي تريد زيارته، يمكنك تحديد ثلاث وجهات أو أكثر، وستنشئ الخرائط مسارًا مخصصًا يصل إلى نقاط التوقف الخاصة بك جميعها ويحفظها في Recents للوصول إليها لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء قوائم تتضمن مجموعة مختارة من الأماكن مباشرة من تبويب Recents، ومشاركتها مع رفقاء السفر لتعرّف آرائهم.

ستبدأ جوجل بطرح هذه الإضافات الجديدة في ميزة Recents في إصدار الويب الشهر القادم على مستوى العالم، لذلك يتعين عليك الانتظار قليلًا حتى تتمكن من استخدامها.