مشكلات تيك توك الشائعة وكيفية إصلاحها

يتميز تطبيق تيك توك بأسلوب مختلف لعرض مقاطع الفيديو يجعل معظم الأشخاص يدمنون مشاهدتها، فمقاطع الفيديو المتوفرة فيه قصيرة ومليئة بالحركة، وسريعة، ويمكنك التنقل بينها بسهولة، وأكثر ما يميز تيك توك هو أنه يعرض لك المحتوى الذي تستمتع به على الأرجح، مما يخلق تجربة مخصصة. وهذه الأمور تجعل الناس يستمرون في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة لفترات طويلة، ولكن أثناء المشاهدة قد يواجهون بعض الأعطال أو التأخر في عرض الفيديو أو يواجهون مشكلات في الصوت.

في بعض الأحيان، قد يكون هناك خطأ في التطبيق هو المسؤول عن هذه الأعطال، أو أن هناك مشكلات متعلقة بشبكة الإنترنت وإعدادات الهاتف. مهما كانت المشكلة، يمكنك اتباع بعض الخطوات الأساسية لاستكشاف المشكلة وإصلاحها وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

مشكلات تيك توك الشائعة:

إليك بعض المشكلات الشائعة التي يواجهها مستخدمو تطبيق تيك توك:

عدم القدرة على فتح تطبيق تيك توك، وعند النقر فوق أيقونة التطبيق، يفتح لثوانٍ ثم يغلق فورًا.

يعرض تيك توك تنبيهًا في الجزء العلوي من الشاشة يشير إلى عدم وجود اتصال بالإنترنت، وفي هذه الحالة لا يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو أو تحميلها أو التفاعل معها.

كتم صوت الفيديو عند تسجيل فيديو مشترك (duet) وتحدث هذه المشكلة بغض النظر إذا كنت تستخدم السماعات أو الميكروفون المدمج في هاتفك.

بُطء تيك توك بحيث تصبح العمليات العادية تستغرق وقتًا أطول.

عند تنزيل مقطع فيديو تصل نسبة التحميل إلى 100%، ولكنه لا يظهر في المعرض.

عدم القدرة على إضافة الإعجابات والتعليقات.

انخفاض جودة مقاطع الفيديو بعد التحميل.

طرق إصلاح مشكلات تيك توك الشائعة:

بمجرد تحديد المشكلة التي تواجهها في تيك توك، اتبع الخطوات التالية لتجربة إصلاحها:

1- امسح ذاكرة التخزين المؤقت:

ذاكرة التخزين المؤقت هي بيانات تخزنها التطبيقات في جهازك وتسمح هذه البيانات بالتحميل بشكل أسرع في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، وتساعدك في الوصول إلى بعض المحتوى في وضع عدم الاتصال. وعندما تشاهد مقطع فيديو في تيك توك، يسجل التطبيق نشاطك ويخزنه في ذاكرة هاتفك. وكلما زاد عدد مقاطع الفيديو التي تشاهدها، زاد استهلاك ذاكرة التخزين المؤقت، مما يتسبب في توقف التطبيق فجأة أو تعطله بشكل متكرر.

لذا؛ جرّب مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings في هاتف أندرويد، ثم اختر (التطبيقات) Apps، وحدد تيك توك ثم اختر (Storage and cache) ثم (مسح ذاكرة التخزين المؤقت) Clear cache.

قد تختلف بعض التسميات قليلًا في الإعدادات بحسب نوع هاتف أندرويد الذي تستخدمه.

2- تحقق من الاتصال بالإنترنت:

يمكن أن تؤثر شبكة الإنترنت الضعيفة في تجربة استخدام تيك توك، لذا تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة إنترنت قوية، وجرّب إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. وإذا كنت تشارك شبكة الواي فاي الخاصة بك مع عدة أشخاص، فجرّب إزالة أجهزتهم حتى تنتهي من استخدام التطبيق. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، اتصل بشبكة مختلفة.

إذا استمرت المشكلة، فقد يكون تيك توك معطلًا، ويمكنك التحقق من ذلك بالانتقال إلى Downdetector. إذ يخبرك هذا الموقع بعدد الأشخاص الذين أبلغوا عن توقف بعض التطبيقات عن العمل.

3- تأكد من أذونات التطبيق:

افتراضيًا، يكتم تيك توك الميكروفون عند تفعيل وضع (الثنائي) duet، وهذا الإعداد غير ملحوظ بالنسبة للكثيرين ولكنهم يواجهون مشكلة عدم سماع أي صوت عند التسجيل دون معرفة السبب. لذا؛ تأكد من تشغيل الميكروفون قبل إجراء التسجيل، وتحقق من أن تيك توك لديه الإذن باستخدام الميكروفون حتى تتمكن من سماع جميع الأصوات في التطبيق.

إذا لم تسمع أي صوت أثناء استخدام تيك توك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتغيير إعدادات الأذونات وتشغيل الميكروفون:

انتقل إلى تطبيق تيك توك، ثم اضغط فوق زر المشاركة في مقطع الفيديو الذي ترغب في تسجيل فيديو ثنائي باستخدامه. اختر (ثنائي) Duet ثم اضغط فوق الميكروفون في الجهة اليُمنى من الشاشة لتفعيله.

تغيير إعدادات أذونات تيك توك في هواتف أندرويد:

اضغط مطولًا فوق أيقونة تطبيق تيك توك في هاتفك، ثم انقر فوق رمز (i) بجانب اسم التطبيق. اختر (الأذونات) Permissions، ثم (الميكروفون) Microphone. انقر فوق (السماح فقط أثناء استخدام التطبيق) Allow only while using the app. لجعل جميع الأصوات في التطبيق مسموعة، اختر (الموسيقى والصوت) Music and audio، ثم (Allow).

تغيير إعدادات أذونات تيك توك في هواتف آيفون: