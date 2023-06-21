متصفح جوجل كروم يحصل على مزايا جديدة في آيفون وآيباد

كشفت شركة جوجل عن عدد من المزايا الجديدة المتوفرة أو القادمة لمتصفح كروم في أجهزة آيفون وآيباد، وتشمل تكاملًا أعمق للمتصفح مع تطبيقات وخدمات الشركة الأخرى مثل الخرائط والتقويم والترجمة بالإضافة إلى أداة عدسة جوجل Google Lens، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للشركة.

ويعمل متصفح جوجل كروم حاليًا في أجهزة آيفون وآيباد على كشف العناوين داخل صفحات الإنترنت، مع إمكانية عرضها مباشرة داخل نسخة مصغرة من تطبيق الخرائط Google Maps داخل المتصفح، دون الحاجة إلى الذهاب إلى تطبيق الخرائط المستقل أو البحث عن العنوان.

ويتمكن مستخدمو المتصفح حاليًا من إنشاء أحداث مباشرةً داخل “تقويم جوجل” دون الاضطرار إلى التبديل بين التطبيقات أو نسخ البيانات من المتصفح، أو إدخالها يدويًا، إذ بات المتصفح يتعرّف التواريخ والمواعيد تلقائيًا، وعند الضغط عليها يمكن إضافتها للتقويم وإنشاء حدث مع إضافة التفاصيل المهمة.

وأتاحت جوجل كذلك إمكانية تحديد فقرات داخل صفحة الإنترنت، ثم الضغط عليها مطولًا واختيار “ترجمة جوجل” من أجل ترجمتها إلى اللغة التي يريدها المستخدم مباشرةً داخل المتصفح، وتعتمد جوجل أيضًا على نماذج الذكاء الاصطناعي في تحديد اللغة المكتوب بها النص تلقائيًا، كما يمكن للمتصفح اقتراح ترجمة صفحات الإنترنت عند زيارة مواقع بلغات أجنبية.

جدير بالذكر أن ميزة الترجمة متاحة أيضًا في متصفح سفاري، وهو المتصفح الافتراضي في أجهزة آبل، إلا أن ترجمة جوجل تبدو أدق وأكثر كفاءة.

وستوفر جوجل قريبًا أداة Google Lens للبحث المرئي داخل متصفح كروم في آيفون وآيباد لإتاحة البحث باستخدام صور الكاميرا أو الصور المخزنة على الجهاز، إذ ستظهر في صورة أيقونة مستقلة في شريط البحث داخل كروم، علمًا بأنه يمكن بالفعل استخدام أداة Google Lens بالضغط مطولًا على أي صورة أثناء التصفح.

وتتيح هذه الأداة البحث في جوجل باستخدام الصور، مما قد يساعد في الحصول على صور مشابهة ومعلومات أكثر عبر الإنترنت، وتفيد على سبيل المثال في اكتشاف النباتات، والبحث عن المنتجات، وتحديد النصوص داخل الصور مع إمكانية ترجمتها، وحتى المساعدة في تشخيص الأمراض الجلدية، وغير ذلك من الاستخدامات.

ويعد متصفح جوجل كروم أشهر المتصفحات الخارجية انتشارًا على أجهزة آيفون وآيباد، ويضم العديد من المزايا التي قد لا تكون موجودة في متصفح سفاري المثبت افتراضيًا على تلك الأجهزة، وتود جوجل تعزيز ارتباط المستخدمين بمتصفح كروم عبر المزيد من التكامل مع خدماتها المختلفة.