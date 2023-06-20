كيف تحفظ محادثاتك مع ChatGPT في حاسوبك؟

يحفظ روبوت ChatGPT جميع المحادثات التي تجريها معه تلقائيًا في سجل الدردشة، ولكن قد ترغب في تنزيل هذه المحادثات في حاسوبك للحصول على نسخة احتياطية منها أو بهدف مشاركتها مع الآخرين ولتسهيل الوصول إليها في المستقبل. في هذه الحالات، يمكنك اتباع بعض الطرق المختلفة التي سنذكرها فيما يلي لحفظ محادثاتك مع ChatGPT في حاسوبك:

كيفية حفظ محادثات ChatGPT:

قبل البدء بحفظ محادثات ChatGPT في حاسوبك تحتاج إلى تغيير عنوان المحادثة لتسهيل الوصول إليها في المستقبل، فعندما تُجري محادثة مع روبوت ChatGPT، فإنه يحفظ محادثتك تلقائيًا باسم مقتبس من المطالبة التي أدخلتها. لكن قد يكون تغيير الاسم خيارًا جيدًا لتسهيل تذكر الدردشات المحفوظة، لذا، غيّر عنوان المحادثة قبل حفظها إلى عنوان قصير ومناسب لمضمون المحادثة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اختر محادثة من محادثاتك المحفوظة سابقًا في سجل الدردشة الموجود في الشريط الجانبي. انقر فوق رمز التعديل وغيّر العنوان إلى آخر مناسب أكثر. انقر فوق علامة الصح لحفظ العنوان الجديد.

كيفية حفظ محادثات ChatGPT في ملف TXT:

بينما يمكنك مشاركة محادثات ChatGPT مع الآخرين وتصدير سجل الدردشة بالكامل، لا يحتوي ChatGPT على ميزة تتيح لك تنزيل المحادثات الفردية في حاسوبك. لكن يمكنك القيام بذلك بنسخ محادثاتك يدويًا ثم لصقها في ملف نصي باتباع الخطوات التالية:

اختر محادثة معينة تريد حفظها، ثم حدد نص الدردشة. اضغط على زري (Ctrl و C) في حواسيب ويندوز لنسخ النص، أو اضغط على زري (Cmd و C) في حواسيب ماك. افتح أي محرر نصوص في حاسوبك وألصق المحادثة فيه، ثم احفظ الملف بتنسيق TXT.

كيفية حفظ الدردشة كملف HTML أو PDF:

يمكنك حفظ محادثتك مع ChatGPT كملف HTML أو PDF باستخدام إضافة تُسمى Export ChatGPT Conversation تُتيح لك نسخ المحادثة بالكامل أو حفظها في حاسوبك كملف HTML.

ولتجربة ذلك، انتقل إلى متجر الإضافات وثبّت هذه الإضافة في متصفح كروم في حاسوبك، ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع ChatGPT وسجّل الدخول إلى حسابك. اختر المحادثة التي تريد حفظها. انقر فوق أيقونة الإضافة في الجهة اليمنى العُلوية من متصفح جوجل كروم، ثم اختر إضافة Export ChatGPT Conversation. اختر من قائمة الخيارات إما (نسخ إلى الحافظة) Copy to Clipboard، أو (تصدير إلى Notion) Export to Notion، أو (التنزيل كصور) Download as Images. إذا اخترت (نسخ إلى الحافظة)، فألصق النص في محرر النصوص في حاسوبك واحفظه بتنسيق (.txt). لتنزيل كل المحادثة كصورة، اختر (التنزيل كصور)، وستنقل إلى تبويب جديد في المتصفح يحتوي على صور للمحادثة المختارة. من هناك، انقر فوق أيقونة التنزيل في الزاوية اليمنى العلوية من الصورة لحفظها كملف PNG. لتنزيل المحادثة بأكملها كملف HTML، اختر التنزيل كصور، وبعد الانتقال إلى التبويب الذي يحتوي على صور المحادثة، انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في الصفحة، ثم اختر (Save as)، وحدد المكان الذي تود تنزيل الصورة فيه، ثم انقر فوق (حفظ) Save. لتنزيل المحادثة كملف PDF، اختر التنزيل كصور، وبعد الانتقال إلى التبويب الذي يحتوي على صور المحادثة، انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في الصفحة، ثم اختر (طباعة) Print. وفي قائمة (destination) اختر حفظ كملف PDF ثم انقر فوق حفظ.

كيفية تصدير سجل المحادثات إلى حاسوبك:

إذا كنت ترغب في الحصول على سجل محادثتك بالكامل، فإن ChatGPT يوفر خيارًا لتصدير سجل المحادثات يسمح لك بتنزيل جميع محادثاتك مع تضمين معلومات المستخدم والبيانات الأخرى ذات الصلة. ويمكنك تجربة ذلك باتباع الخطوات التالية: