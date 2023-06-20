صندوق خليفة يطلق بوابة فرنشايز الإمارات الإلكترونية

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع إطلاق بوابته الإلكترونية الجديدة، حق الامتياز في دولة الإمارات (فرنشايز الإمارات) Franchise UAE، بالشراكة مع شركة (فرانكورب الشرق الأوسط) المتخصصة في مجال تطوير حقوق الامتياز.

وأوضح الصندوق في بيان أن البوابة ستوفر مجموعة من خدمات الدعم القيّمة لرواد أعمال حق الامتياز في إمارة أبوظبي، وتعد محطة متكاملة تجمع جميع الخدمات المتعلقة بحق الامتياز والمصممة خصوصًا لتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع والانتشار عن طريق منح (بيع) حق الامتياز أو الحصول على (شراء) حق الامتياز، وتسهيل الإجراءات المتعلقة به وإتاحته.

وصممت بوابة حق الامتياز في الإمارات خصوصًا لتلبي احتياجات المشروعات المحلية القائمة والناشئة، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستثمار في علامة تجارية قائمة وموجودة في السوق.

وتتضمن البوابة قناتين رئيسيتين، الأولى: مخصصة لدعم المشروعات في عمليات شراء وبيع حق الامتياز، بينما تنقسم القناة الثانية إلى مرحلتين، تتألف المرحلة الأولى من: دراسة إمكانية الحصول على حق الامتياز، واستطلاع واختبار قابلية منح حق الامتياز، وتقرير تدقيق حق الامتياز.

في حين أن المرحلة الثانية تتألف من برنامج تطوير حق الامتياز، وهو عبارة عن خدمة شاملة تمكّن المشروعات من إطلاق حملة تسويق ومبيعات، وتطوير برنامج حق امتياز متكامل، إضافة إلى خدمات التوظيف والتدريب والصيانة لمشاريع حق الامتياز.

وتعد بوابة الامتياز في دولة الإمارات، امتدادًا لجهود صندوق خليفة في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتتطلع البوابة إلى أن تصبح وجهة المصادر الأساسية التي تلجأ إليها المشاريع التي ترغب في توسعة مشاريعها وعملياتها من خلال حق الامتياز التجاري.