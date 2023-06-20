سيسكو تعلن عن إنشاء مركز بيانات متطور لخدمات الأمن السحابية في السعودية 

أعلنت شركة (سيسكو) Cisco عن خططها لإنشاء مركز بيانات للأمن السحابي في المملكة العربية السعودية بهدف مساعدة العملاء على حماية مستخدميهم وبنيتهم التحتية واستثماراتهم من التهديدات.

ويأتي هذا الإعلان كجزءٍ من جهود سيسكو المستمرة لتمكين العملاء والشركاء محليًا وإقليميًا من خلال تزويدها بخدمات الأمن السحابي المرنة وحماية بيانات الأجهزة والمستخدمين والمواقع الموزعة.

سيلعب مركز البيانات الجديد دورًا مهمًا في توفير الوصول الآمن والمرن ذي السعة العالية ليكون أقرب إلى المستخدمين في المملكة العربية السعودية. وستدعم الخدمات السحابية من سيسكو حل (Secure Service Edge (SSE الجديد، و Cisco Secure Access.

وتعتمد معظم الشركات على شبكة معقدة من المنتجات التي لم تُصمم لتواكب بيئة العمل الموزعة بشكل كبير اليوم، حيث يحتاج المستخدمون إلى التنقل بين تجارب الوصول غير المتسقة وإعادة المصادقة على مدار اليوم، مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاجية. ولكن سيسكو تستخدم حل Cisco Secure Access لأتمتة القرارات المتعلقة بكيفية اتصال المستخدمين بالإنترنت والبرامج كخدمة (SaaS) والتطبيقات الخاصة، مما يؤدي إلى التخلص من التعقيدات والمساعدة في تعزيز الإنتاجية.

ويؤكد هذا على التزام سيسكو بتوفير بنية هجينة لتوسيع نطاق وصولها العالمي للعملاء بسرعة. وسيختبر العملاء في المملكة العربية السعودية مزايا مركز البيانات المتطور من سيسكو والقابل للتوسع إلى السحابة العامة.

وسيكون المركز متوافقًا مع كافة خدمات الاتصالات ونظم البيانات في المملكة وسيكون متاحًا للعمل مع أي مزود خدمة إنترنت في المملكة. وتعتزم شركة Cisco أن يكون مركز البيانات قيد الخدمة بحلول منتصف عام 2024.

وفي هذا الصدد؛ قال سلمان فقيه، العضو المنتدب لدى شركة سيسكو في السعودية: “يعتبر إعلان الشركة اليوم تأكيدًا لحرص سيسكو على توفير الحماية وخدمات الأمن السحابية المتطورة للمجتمع السعودي بما يتناسب مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه الخطوة استمرارًا لالتزام سيسكو الطويل الأمد تجاه عملائنا وتعكس دعمنا المستمر للتحول الرقمي، من خلال استخدام التقنيات المتطورة لبناء اقتصاد رقمي آمن ومزدهر في المملكة”.

وتؤكد نتائج أحدث تقرير للنتائج الأمنية من سيسكو أهميةَ المرونة الأمنية، حيث كشف التقرير أن نسبة 54% من الشركات التي شملها الاستطلاع في المملكة العربية السعودية شهدت مشكلة أمنية أثرت في سير أعمالها.

وكانت الحوادث الأكثر شيوعًا هي هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) بنسبة (60%)، وانقطاع الشبكة أو النظام (54%) وهجمات ضارة من الداخل (40%). ويشير التقرير العالمي أيضًا إلى أن تعزيز أمن الشبكات وتوفير خدمات الوصول الآمن القائمة على السحابة عزز درجات المرونة الأمنية بنسبة 27%.