دراسة: 99.9% من الأفراد في المملكة يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة

كشفت دراسة جديدة أجرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن نسبة 99.9% من الأفراد في المملكة العربية السعودية يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة، ويستغرقون في المتوسط ساعة و55 دقيقة في المشاهدة يوميًا.

وتضمنت أول دراسة مسحية تحليلية شاملة لسوق منصات المحتوى الرقمي بالمملكة لعام 2022 أجرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، جميع منصات المحتوى الرقمي في المملكة التي تشمل: منصات الفيديو الرقمية، ومنصات الصوت الرقمية، ومنصات الألعاب الرقمية، ومنصات الإعلانات الرقمية.

وبينت الهيئة أن الدراسة استندت إلى بيانات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء من حيث التحليل الديموغرافي للسكان وفق المناطق الإدارية، والجنسية، والجنس، والفئات العمرية – التي شملت الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 74 سنة – مع تغطية كافة المناطق الإدارية في المملكة.

وبلغ حجم عيّنة الدراسة 10.500 مشارك، يمثل الذكور نسبة 53% منهم، والإناث نسبة 47%، وحسب الجنسية نسبة 59% من العينة كانوا من السعوديين، ونسبة 41% كانوا من غير السعوديين.

نتائج منصات الفيديو الرقمية:

أظهرت الدراسة أن متوسط الوقت اليومي المستغرَق لمشاهدة منصات الفيديو الرقمي بلغ ساعة و55 دقيقة، وكانت الفئة العمرية الأكثر مشاهدة للقنوات الفضائية هم الأفراد في عمر 60 سنة فما فوق بمتوسط يوميٍ قدره ساعتان و10 دقائق.

وبلغت نسبة الأفراد الذين يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة 99.9%​، ونسبة 89.8% من الأفراد يشاركونها، أما الذين يشاهدون الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت فبلغت نسبتهم 78.8%.

ويشاهد نسبة 81% من الأفراد القنوات الفضائية غير المأجورة عبر جهاز الاستقبال، أما الأفراد الذين يشاهدون القنوات الفضائية المأجورة فتصل نسبتهم إلى 14.4%. ويستخدم نسبة 41.6% منصات بث محتوى الفيديو عبر التلفاز الذكي.

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة:

جاء ترتيب ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ كما يلي:

في المركز الأول منصة شاهد بنسبة 91%.

في المركز الثاني منصة STC TV بنسبة 55.6%.

في المركز الثالث منصة OSN بنسبة 15.5%.

منصات بث محتوى الفيديو الرقمي:

يشاهد نسبة 78.8% الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، ويصل متوسط الوقت اليومي المستغرق في مشاهدة محتوى الفيديو (أفلام ومسلسلات) إلى ساعة و46 دقيقة.

ويستخدم نسبة 86.4 من الأفراد المنصات المجانية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، بينما يستخدم نسبة 52.3% المنصات المدفوعة.

وقد جاء ترتيب المنصات الرقمية التي تُستخدم لمشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت كما يلي:

منصة نتفلكس بنسبة 85.5%.

منصة شاهد بنسبة 67.6%.

منصة STC TV بنسبة 41.3%.

منصة OSN بنسبة 20%.

منصة Starz Play بنسبة 11%.

منصة أمازون برايم بنسبة 9%.

منصة Apple TV بنسبة 8.5%.

الأجهزة الأكثر استخدامًا لمشاهدة محتوى الفيديو:

يُعد اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﻓﻼم واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت، إذ يستخدمه نسبة 93.2% من الأفراد، يليه في المركز الثاني التلفاز الذكي بنسبة 27%، وجاء في المركز الثالث الحاسوب المحمول بنسبة 17%، واحتل الجهاز اللوحي المركز الرابع بنسبة 15%، بينما جاء الحاسوب المكتبي في المركز الخامس بنسبة 7.5%.

مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة عبر الإنترنت:

وصل متوسط الوقت اليومي المستغرق في مشاهدة ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻘﺼﻴﺮة عبر الإنترنت إلى ساعة و32 دقيقة، وجاء المنصات المستخدمة لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة كما يلي:

في المركز الأول منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 95.5%.

في المركز الثاني منصات مشاهدة الفيديو بنسبة 92.5%.

في المركز الثالث منصات المحادثة والمراسلة بنسبة 91.4%.

في المركز الثالث مواقع أخرى بنسبة 44%.

أنواع مقاطع الفيديو القصيرة التي يشاهدها السعوديون:

نسبة 80.3%: مقاطع فيديو دينية (مثل: القرآن الكريم، خطب الجمعة، أحاديث وأذكار، أدعية…).

نسبة 69.7%: مقاطع فيديو من منشورات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي/ مدوني الفيديو أو المؤثرين.

نسبة 65.3%: مقاطع فيديو موسيقية (مثل: الأغاني المصورة، الحفلات الموسيقية…).

نسبة 55.6%: مقاطع فيديو من الحياة اليومية لأفراد على منصات التواصل الاجتماعي أو مقاطع بث مباشرة (Live Story).

نسبة 54.2%: مقاطع فيديو من البرامج الحوارية.

نسبة 51.8%: مقاطع فيديو من الأفلام الوثائقية (مثل: عالم الحيوان، عالم الفضاء، أحداث وصور…).

نسبة 51%: مقاطع فيديو إخبارية (مثل: الاقتصادية، السياسية، المالية، الرياضية…).

نسبة 48%: مقاطع فيديو رياضية (مثل: كرة القدم، فورميلا1، التنس الأرضي…).

نسبة 44%: مقاطع فيديو عن منتج أو خدمة معينة (مثل: تقييم وشرح مزايا منتج أو خدمة جديدة).

نسبة 43%: مقاطع فيديو حول الهوايات أو المواضيع ذات الاهتمام الشخصي.

وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود الهيئة التنظيمية لسوق المحتوى الرقمي ومشاركة البيانات بكل شفافية ووضوح مع المهتمين به، وإبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات استثمارية في هذا المجال.