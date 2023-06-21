حسابات آبل تدعم تسجيل الدخول بدون كلمات المرور التقليدية

أعلنت آبل عن دعم تسجيل الدخول إلى حساباتها Apple ID باستخدام مفاتيح المرور Passkeys التي تعتمد على بصمات الأصابع أو تقنية تعّرف الوجه بدلًا من كلمات المرور التقليدية.

ويبدأ دعم ميزة مفاتيح المرور Passkeys في حسابات آبل Apple ID مع أنظمة التشغيل الجديدة مثل iOS 17 لهواتف آيفون، و iPadOS 17 ﻷجهزة آيباد، و macOS Sonoma ﻷجهزة ماك.

وتعتبر مفاتيح المرور Passkeys وسيلة بديلة أكثر أمانًا مقارنة بكلمات المرور التقليدية Passwords، ﻷن مفاتيح المرور تعتمد على المصادقة البيومترية لهوية المستخدم، إذ تتطلب تأكيد الهوية في أجهزة آبل ببصمة الإصبع Touch ID أو تعرّف الوجه Face ID، خلافًا لكلمات المرور التقليدية التي تعتمد على استخدام الحروف والأرقام والرموز، والتي يُمكن سرقتها أو تسريبها.

وتصف آبل مفاتيح المرور بأنها “كيان تشفير غير مرئي تُستخدم بدلًا من كلمات المرور”، كما تشرح آلية عمل مفتاح المرور مشيرةً إلى أنه يتألف من زوج من المفاتيح؛ مفتاح عام مسجل في الموقع الإلكتروني أو التطبيق، ومفتاح خاص يوجد فقط على جهاز المستخدم.

ويستخدم زوج المفاتيح “تقنيات تشفير قوية ومتوافقة مع المعايير المُتبعة” لضمان علاقة قوية وخاصة بين أجهزة المستخدم والموقع الإلكتروني أو التطبيق الذي يُسجل فيه، وفقًا لآبل.

ويحتوي مفتاح المرور على بعض الخصائص الإضافية التي تجعله أكثر أمانًا من أي وسيلة أخرى مثل كونه غير قابل للاختراق، ومرتبطًا فقط بالموقع أو التطبيق الذي أُنشئ من أجله، كما يُخزن في سلسلة مفاتيح iCloud، لذا من الممكن الوصول إليه من أجهزة آبل الأخرى المرتبطة بحساب Apple ID نفسه، كما أن وجوده في سلسلة مفاتيح iCloud يضمن تشفيره تشفيرًا تامًا، فضلًا عن أنه لا يغادر الأجهزة، ولا يمكن تسريبه.

وستعمل ميزة مفاتيح المرور على أجهزة آبل المختلفة بالإضافة إلى الخدمات والمواقع التابعة لها، فضًلا عن التطبيقات والمواقع الأخرى التي تدعم تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل Apple ID.

وبدأت آبل إطلاق ميزة مفاتيح المرور لمستخدمي النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل الجديدة iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma، وستتوفر لكافة المستخدمين عند إطلاق النسخ النهائية من تلك الأنظمة خريف العام الجاري.