تقرير: آبل تعتزم ترقية عتاد آيفون 15 ليتكامل مع فيجين برو

أفاد المحلل (مينج تشي كو) بأن شركة آبل سوف تعمل على «ترقية» أجهزة آيفون الخاصة بها لتتكامل على نحو أفضل مع نظارة الواقع المختلط الجديدة (فيجين برو) Vision Pro.

وفي معرض حديث (كو)، الذي يُعد مرجعًا فيما يتعلق بتسريبات آبل وأخبارها، عن كل من إصدارات عامي 2023 و2024 من هواتف آيفون، قال المحلل إن آبل سوف «تعمل بقوة على ترقية مواصفات العتاد لبناء منظومة أكثر تنافسية لنظارة (فيجين برو)».

وأشار (كو) إلى أن المنظومة تعد عاملًا من عوامل النجاح الرئيسية لنظارة (فيجين برو)، ويشمل ذلك التكامل مع أجهزة آبل الأخرى، وأكثر ما يهم من المواصفات في هذا الأمر هو شبكات (واي فاي)، وتقنية النطاق الفائق العرض.

وقال (كو) أيضًا: «من المحتمل أن يحصل آيفون 15 على ترقية لمواصفات تقنية النطاق الفائق العرض مع انتقال عملية الإنتاج من تقنية 16 نانومتر إلى تقنية 7 نانومتر الأكثر تقدمًا، وهذا يسمح بتحسين الأداء أو تقليل استهلاك الطاقة للتفاعلات القريبة».

وتابع (كو) قائلًا: «من المرجح أن يحصل آيفون 16 على ترقية إلى شبكات (واي فاي 7)، وهذا سوف يساعد بدرجة كبيرة على تحقيق ما تسعى إليه آبل من التكامل بين الأجهزة التي تعمل على الشبكة المحلية نفسها ويوفر تجربة فضلى للمنظومة».

يُشار إلى أن شبكات (واي فاي 7) توفر سرعات لنقل البيانات تبلغ 46 جيجابت في الثانية، ويُتوقع أن تصل إلى الأسواق خلال عام 2024 المقبل.

وكانت آبل قد أعلنت خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023، الذي عُقد مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، عن جهازها الذي كانت تعمل عليه منذ سنوات، وهي نظارة الواقع المختلط (فيجين برو)، التي تُعد أول جهاز جديد تقدمه عملاقة التقنية الأمريكية منذ إطلاق ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch عام 2015.