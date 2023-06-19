بدأت شركة مايكروسوفت خلال الأيام الماضية بإطلاق التحديث التراكمي الجديد لنظام ويندوز 11 الذي يحمل اسم (Moment 3) الذي يتضمن إصلاح بعض الأخطاء والثغرات الأمنية، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة.

فقد غيرت مايكروسوفت سياسة التحديثات في ويندوز 11، فبدلًا من الاعتماد على تحديث النظام مرتين سنويًا – كما كان يحدث في نظام ويندوز 10 – ستقدم تحديثات صغيرة كل فترة تحت اسم (Moment) تتضمن الإصلاحات الأمنية ومجموعة من الميزات الجديدة.

أطلقت مايكروسوفت تحديث (Moment 3) للمعاينة عبر برنامج (Windows Insider) الشهر الماضي، ولكن الآن يمكن لجميع المستخدمين تثبيته كتحديث إلزامي، وإذا كانت ميزة (التحديثات التلقائية) للنظام مفعّلة في حاسوبك، فسيُحدّث حاسوبك تلقائيًا.

وللتحقق من توفر التحديث وتثبيته في حاسوبك يدويًا؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على خيار (تحديث ويندوز) Windows Update في الشريط الجانبي الأيسر من الشاشة.

اضغط على خيار (التحقق من وجود تحديثات) Check for updates.

إذا كان التحديث متاحًا للتثبيت؛ ستجده تحت اسم (KB5027231) أو (Windows 11 Version 22H2, Build 22621.1848)؛ اضغط على خيار (تثبيت) install، ثم انتظر حتى تكتمل عملية التثبيت.

إليك أهم الميزات الجديدة في تحديث ويندوز 11 لشهر يونيو 2023:

1- نسخ رموز التحقق مباشرة من الإشعارات:

بعد تثبيت هذا التحديث في حاسوبك، سيتمكن نظام ويندوز 11 من اكتشاف رموز التحقق التي تتلقاها عبر البريد الإلكتروني، وسيقدم لك إشعارًا مع خيار نسخ الرمز مباشرة من الإشعارات، مما يسمح لك بإدخال رموز المصادقة الثنائية (2FA) في الخدمات التي تستخدمها بسرعة دون الحاجة إلى فتح البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستُطبق هذه الميزة على الرسائل النصية التي تصل إلى هاتفك المُقترن مع حاسوبك عبر (Link Your Phone). يُعد هذا التحديث بسيطًا إلى حد ما، ولكنه أسرع من فتح تطبيق البريد الإلكتروني والتحقق منه لنسخ الرمز يدويًا.

2- عرض رمز VPN في شريط المهام:

قدمت مايكروسوفت في التحديث الأخير ميزة جديدة تُسهِّل رؤية حالة (الشبكة الخاصة الافتراضية) VPN في شريط المهام. فإذا كان جهازك متصلًا بشبكة خاصة افتراضية، فسيظهر رمز درع صغير فوق اتصال الشبكة النشط في شريط المهام، مما يساعد في التركيز على المهمة التي تقوم بها بدلًا من التحقق من الشبكة طول الوقت.

3- تحسين ميزة الويدجت:

تعتبر ميزة (الويدجت) Widgets خيارًا رائعًا يستخدمه الأشخاص للبقاء على اطلاع دائم على المعلومات في الحياة اليومية، لذلك تعمل شركة مايكروسوفت على تحسين تخطيط الويدجت في نظام ويندوز 11 باستمرار.

بمجرد تثبيت هذا التحديث في حاسوبك، سيظهر لك الجزء الافتراضي من الويدجت بتخطيط أكبر مع مساحة مخصصة للتطبيقات التي ثبتّها، وموجز لعرض الأخبار. سيؤدي ذلك إلى تسليط الضوء على الأخبار ومجموعتك الشخصية من الأدوات بحيث يمكنك إلقاء نظرة سريعة والبقاء على اطلاع دائم في الوقت نفسه.

4- بث الصوت عبر تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة (BLE):

يدعم التحديث الجديد في ويندوز 11 الجيل التالي من تقنيات الصوت اللاسلكي، إذ يمكنك تشغيل الصوت في الملحقات المتوافقة لاسلكيًا عبر تقنية (البلوتوث المنخفض الطاقة) Bluetooth LE، التي تقدم صوتًا عالي الجودة بطاقة منخفضة، مما يوفر تجارب أفضل للمكالمات ومقاطع الفيديو والموسيقى في الأجهزة المتوافقة.

5- تحسين ميزة التسميات التوضيحية:

أطلقت مايكروسوفت ميزة (التسميات التوضيحية) live captions في نهاية العام الماضي، التي تقوم بتحويل الحوار المنطوق إلى نص وتعرضه في الشاشة.

وتعمل هذه الميزة مع أي مصدر صوتي سواء كان مقطعًا صوتيًا مسجلًا أو مقطعًا مباشرًا مثل: إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو، مما يتيح لك رؤية المحادثة في شكل نص مكتوب وليس فقط في مقاطع الفيديو المسجلة، وتعمل هذه الميزة أيضًا بدون اتصال بالإنترنت، لذا يمكن استخدامها في أي وقت.

وفي التحديث الأخير؛ قدمت مايكروسوفت في ميزة التسميات التوضيحية عشر لغات إضافية تغطي 21 منطقة، مما يسهل الوصول إلى المحتوى الصوتي.

6- تحسين ميزة أحذ لقطة للشاشة:

في تحديث ويندوز 11 الأخير، سيؤدي الضغط على زر (Print Screen) – الذي يُسمى أحيانًا (PrtSc) – في لوحة المفاتيح من أجل أخذ لقطة للشاشة إلى فتح أداة (Snipping) تلقائيًا بشكل افتراضي، لتحرير اللقطة ومشاركتها، ولكن أداة (Snipping) لا تحفظ لقطات الشاشة تلقائيًا، وستحتاج إلى حفظها يدويًا في الأداة قبل الخروج.

وإذا لم تعجبك هذه الميزة فيمكنك إلغاؤها من الإعدادات، باتباع الخطوات التالية: