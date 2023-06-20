آبل تضيف أجهزة جديدة إلى خدمة الإصلاح الذاتية

أعلنت شركة آبل اليوم الاثنين أن خدمة الإصلاح الذاتية ستكون متاحة اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء لهواتف آيفون 14 وطُرز إضافية من حواسيب ماك، ومن ذلك: حواسيب (ماك بوك أير) التي تأتي بمقاس 13 بوصة وتحتوي على شريحة (إم2) M2، وحواسيب (ماك بوك برو) التي تحتوي على شريحتي (إم2 برو) M2 Pro و(إم2 ماكس) M2 Max.

ومنذ شهر نيسان/ أبريل 2022، منحت خدمة الإصلاح الذاتية أي شخص لديه خبرة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية الوصول إلى الأدلة نفسها وقطع غيار آبل الأصلية والأدوات المستخدمة في مواقع (متجر آبل) ومقدمي الخدمة المعتمدين من آبل.

وقالت آبل في منشور على مدونتها إنها ستجعل أيضًا أداة (تكوين النظام) المستخدمة لإصلاحات آيفون، مثل شاشات العرض، والبطاريات، والكاميرات، أسهل في الاستخدام.

يُذكر أن أداة تكوين النظام هي أداة برمجية لما بعد الإصلاح تضمن إكمال الإصلاحات باستخدام قطع غيار أصلية من آبل صُممت واختُبرت وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا. وتُتاح هذه الأداة مجانًا لمستخدمي خدمة الإصلاح الذاتية وموفري الخدمة المشاركين في برامج الإصلاح التابع لآبل جميعهم.

وأوضحت الشركة أن تشغيل أداة (تكوين النظام) بعد الإصلاح يسمح بالمصادقة على قطع الغيار الأصلية لآبل، وتحديث البرامج الثابتة، ومعايرة الأجزاء لضمان أقصى قدر من الأداء والجودة.

وبالإضافة إلى ذلك، تربط أداة (تكون النظام)، بالنسبة للإصلاحات التي تتضمن المصادقة البيومترية، مثل: Touch ID أو Face ID، مستشعرات المقاييس الحيوية بالمنطقة الآمنة Secure Enclave على لوحة المنطق لضمان أمان الجهاز وخصوصية العميل.

ويمكن الآن لمستخدمي خدمة الإصلاح الذاتية بدء تكوين النظام عن طريق وضع أجهزتهم في وضع التشخيص واتباع التوجيهات التي تظهر على الشاشة.

ولم يعد المستخدمون بحاجة إلى الاتصال بفريق دعم خدمة الإصلاح الذاتية لتشغيل الخطوة الأخيرة من الإصلاح، ولكن سيظل الفريق متاحًا للمساعدة عند الحاجة.

وقالت الشركة إن خدمة الإصلاح الذاتية ستتوفر لكاميرا True Depth ومكبر الصوت العلوي لسلسلتي آيفون 12 وآيفون 13، بالإضافة إلى الحواسيب المكتبية التي تحتوي على شريحة (إم1) M1 في الولايات المتحدة، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.

يُشار إلى أن خدمة الإصلاح الذاتية تعد جزءًا من جهود آبل لتوسيع الوصول إلى الإصلاحات. ويؤدي الوصول إلى الإصلاح على نطاق واسع دورًا مهمًا في إطالة عمر المنتجات، وهو أمر مفيد للمستخدمين ومفيد لكوكب الأرض، وفق تعبير آبل.

ونبّهت الشركة إلى أنه بالنسبة للغالبية العظمى من المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية، فإن زيارة موفر إصلاح معتمد محترف مع فنيين معتمدين يستخدمون قطع غيار أصلية من آبل هي أكثر الطرق أمانًا وموثوقية للحصول على الإصلاح.

فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، ضاعفت آبل تقريبًا عدد مواقع الخدمة مع إمكانية الوصول إلى قطع الغيار من آبل وأدواتها الأصلية والتدريب، ومن ذلك: أكثر من 4,500 من موفري الإصلاح المستقلين.