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الأخبار التقنية
تقرير: التجارة الإلكترونية في المنطقة تصل إلى آفاق جديدة
أكتوبر 6, 2022
منوعات تقنية
تويوتا تطلق مركبة يارس 2023 الجديدة كُلِّياً
أكتوبر 6, 2022
الأمن الإلكتروني
سناب شات تطلق “مركز العائلة” في السعودية
أكتوبر 3, 2022
119
أخبار قطاع الأعمال
“جامعة حمدان بن محمد الذكية” تعلن الإطلاق التجريبي لمنصة H-preneurs
أكتوبر 2, 2022
77
أخبار الإنترنت
إيلون ماسك يلغي اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر
يوليو 9, 2022
30
أحدث المستجدات التقنية
برامج وتطبيقات
إطلاق تطبيق محادثات الفيديو المجاني GoChat Messenger في الإمارات
يوليو 8, 2022
29
أخبار الإنترنت
آبل لن تمنح AirPods Pro 2 ميزات تتبع اللياقة البدنية
يوليو 3, 2022
22
أخبار الإنترنت
ساعة آبل قادرة على معرفة ما إذا كنت تعاني من الحمى
يوليو 3, 2022
15
أخبار الإنترنت
تيسلا تخسر نحو 650 مليون دولار بسبب بيتكوين
يوليو 3, 2022
12
برامج وتطبيقات
Rufus تتيح لك تجاوز قيود تثبيت ويندوز 11
يوليو 3, 2022
39
أخبار الإنترنت
تباطؤ مبيعات تيسلا في الربع الثاني بسبب الصين
يوليو 3, 2022
23
أخبار الإنترنت
ميتا تغلق محفظتها الرقمية نوفي في سبتمبر
يوليو 3, 2022
15
أخبار الإنترنت
إنستاجرام تتيح لمستخدمي آيفون حذف الحساب
يوليو 2, 2022
8
أخبار الإنترنت
تيك توك تختبر خلاصة مخصصة للتسوق لإبراز المنتجات
يوليو 2, 2022
11
أخبار الإنترنت
فيسبوك تدعم ميزة المقتنيات الرقمية لعرض NFT
يوليو 2, 2022
14
أخبار الإنترنت
إنستاجرام تريد تحويل كل مقطع فيديو إلى Reels
يوليو 2, 2022
13
أخبار الإنترنت
تيك توك تخطط لإبقاء البيانات الأمريكية بعيدة عن الصين
يوليو 2, 2022
5
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1 من 5٬354
الأخبار التقنية
أخبار الإنترنت
باي بال تنهي مدفوعات الأصدقاء والعائلة للحسابات التجارية
يوليو 2, 2022
6
بيتكوين تسجل أسوأ ربع لها منذ أكثر من عقد
يوليو 1, 2022
6
يوتيوب توفر أدوات جديدة لمحاربة التعليقات المخادعة
يوليو 1, 2022
6
سامسونج تعلن عن مركزها للألعاب لتلفزيوناتها الذكية
يوليو 1, 2022
9
محاور تقنية
أخبار قطاع الأعمال
الدليل الشامل للمبتدئين لتعلم التداول
مايو 12, 2022
26
ريل باص .. حل جديد مستدام ومجدي وصديق للبيئة لحل مشكلات الازدحام في…
مارس 3, 2022
6
أفضل 10 ألعاب الواقع الافتراضي
يناير 9, 2022
21
أفضل 11 تطبيق في ويندوز 11 لتبدأ بهم عام 2022
يناير 9, 2022
34
أجهزة محمولة
أجهزة محمولة
إتش تي سي تركز على الميتافيرس عبر Desire 22 Pro
يونيو 28, 2022
9
سولانا تعلن عن هاتف ذكي يركز على الويب 3
يونيو 24, 2022
6
شاومي تعلن عن Poco F4 و Poco X4 GT
يونيو 24, 2022
11
ZTE تطرح Axon 40 Ultra للبيع في 21 يونيو
يونيو 9, 2022
5
أخبار الإنترنت
أخبار الإنترنت
ستارلينك قابلة للاستخدام عبر المركبات المتحركة
يوليو 1, 2022
4
ميتا تحذر الموظفين من الأوقات العصيبة
يوليو 1, 2022
5
راسبيري باي تعلن عن لوحة مع شبكة لاسلكية
يوليو 1, 2022
8
انهيار العملات المشفرة يهدد أموال كوريا الشمالية المسروقة
يونيو 30, 2022
5
الأمن الإلكتروني
الأمن الإلكتروني
OpenSea تنضم إلى قائمة ضحايا شركات التشفير المخترقة
يونيو 30, 2022
12
جوجل تحذر من برامج التجسس الحكومية Hermit
يونيو 26, 2022
12
مايكروسوفت صححت ثغرة ويندوز المسماة Follina
يونيو 16, 2022
9
مايكروسوفت أوفيس يعاني بسبب Follina
يونيو 3, 2022
4
برامج وتطبيقات
برامج وتطبيقات
تتبع ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف قد يصبح ممكنًا
يناير 8, 2022
11
آيفون يحصل على تطبيق تحرير الصور Pixelmator Photo
ديسمبر 17, 2021
2
مراجعة لعبة Midnight Protocol
ديسمبر 5, 2021
3
سامسونج أطلقت تطبيق Expert RAW لجهاز Galaxy S21 Ultra
نوفمبر 25, 2021
4
دراسات وتقارير
أخبار قطاع الأعمال
يوتيوب حصلت على تغييرات بارزة في 2021
يوليو 18, 2021
3
آبل وجوجل تتفوقان من خلال التطبيقات الافتراضية
يوليو 7, 2021
2
ويندوز 11 يأتي من أجل مستقبل العمل المختلط
يوليو 6, 2021
2
الحسابات في تويتر تفقد المتابعين فجأة
يوليو 5, 2021
3
عالم الكمبيوتر
عالم الكمبيوتر
مايكروسوفت تحدث جهاز Surface Laptop Go 2
يونيو 2, 2022
7
إل جي لديها شاشة ألعاب ضخمة بقياس 48 إنشًا
مايو 28, 2022
4
إتش بي تستنسخ ميزة آبل Center Stage ضمن شاشتها
مايو 15, 2022
5
آبل تكشف عن Mac Studio بمعالج M1 Ultra
مارس 8, 2022
4
منوعات تقنية
منوعات تقنية
أهم ما تم الإعلان عنه لأجهزة المنزل الذكي في CES 22
يناير 11, 2022
4
أهم ميزات كاميرا GoPro Hero 10 الجديدة
ديسمبر 25, 2021
7
تعرف على DockCase USB-C hub لحواسيب ماك بوك
ديسمبر 20, 2021
1
مروحة مضيئة لتبريد أجهزة آيفون عبر إتصال MagSafe
ديسمبر 20, 2021
6
أخبار قطاع الأعمال
تحت الضوء
4 أشياء يجب معرفتها بعد الإعلان عن ويندوز 11
يونيو 27, 2021
7
لماذا تطلق مايكروسوفت إصدارًا جديدًا من ويندوز؟
يونيو 21, 2021
3
كيف تعمل مايكروسوفت على جعل OneDrive تطبيق ويب أفضل؟
يونيو 16, 2021
5
بدأت بـ16 دولار.. قصة صعود مايكروسوفت
يونيو 15, 2021
4
تحت الضوء
تحت الضوء
ما هي البيانات التي يرسلها تطبيق واتساب إلى فيسبوك
يوليو 31, 2021
3
6 أشياء عن نظام هارموني من هواوي
يوليو 16, 2021
2
Private Relay من آبل تحافظ على خصوصيتك
يوليو 10, 2021
3
ميزات ويندوز 11 الجديدة وكيفية استخدامها
يوليو 10, 2021
5
رأي وحوار
نصائح تكنولوجية
لماذا يركز مارك زوكربيرج على مهاجمة شركة آبل أكثر من الشركات الأخرى؟
فبراير 18, 2021
6
آبل وسياسة “جيد، أفضل، الأفضل”
أكتوبر 10, 2020
4
ما هي خطة مايكروسوفت للجيل القادم من الألعاب؟
سبتمبر 29, 2020
4
ماذا صنعت كورونا في سوق تقنية المعلومات؟
يونيو 27, 2020
3
عروض التسوق
عروض التسوق
أفضل هدايا البنات 2021
يونيو 15, 2021
8
صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة CISSP في أمن نظم المعلومات مع خصم…
مايو 5, 2021
6
لغات البرمجة…صفقة اليوم احترف C و #C و ++C مع خصم 97%
أبريل 30, 2021
3
صفقة اليوم.. تعلم لغة بايثون والذكاء الاصطناعي مع خصم 97%
أبريل 29, 2021
4
نصائح تكنولوجية
نصائح تكنولوجية
أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع
ديسمبر 30, 2021
19
أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الإسبوع
ديسمبر 30, 2021
7
أهم الاختصارات في ساعة آبل الذكية
ديسمبر 29, 2021
9
أكبر خسائر آبل في عام 2021
ديسمبر 29, 2021
4
التواصل الاجتماعي
أخبار الإنترنت
سناب شات تضيف اشتراكًا مدفوعًا مع المزيد من الميزات
يونيو 30, 2022
10
فيسبوك تعيد تجديد المجموعات لتبدو مثل ديسكورد
يونيو 29, 2022
5
إنستاجرام تريد التحقق من عمرك عبر مسح وجهك
يونيو 24, 2022
2
تويتر تتعاون مع شوبيفاي لجلب منتجات التجار
يونيو 23, 2022
6
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المزيد
الرئيسية
الأخبار التقنية
أجهزة محمولة
أخبار الإنترنت
الأمن الإلكتروني
برامج وتطبيقات
دراسات وتقارير
عالم الكمبيوتر
منوعات تقنية
محاور تقنية
أخبار قطاع الأعمال
تحت الضوء
رأي وحوار
عروض التسوق
نصائح تكنولوجية
التواصل الإجتماعي
فيسبوك
سناب شات
واتساب
تويتر
إنستاجرام
لينكدإن
تيليجرام
موضوعات تقنية
الذكاء الاصطناعي
إنترنت الأشياء
المدن الذكية
التحول الرقمي
الحكومات الذكية
الواقع الافتراضي
الواقع المعزز
تكنولوجيا المحركات
جديد
التجارة الإلكترونية
ريادة الأعمال
صفقة اليوم
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